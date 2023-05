Il termovalorizzatore di Torino compie 10 anni: 4,8 di tonnellate di rifiuti in energia. E si pensa all'ampliamento

Il termovalorizzatore di Torino compie oggi 10 anni. Avviato nel 2013, l'impianto ha trattato quasi 4 milioni e 800 mila tonnellate di rifiuti, immettendo in rete 3.000.000 MWh di energia elettrica, equivalente a quella richiesta da quasi 1.500.000 famiglie di tre persone. Grazie alla produzione di calore per 300.000 MWh, ha soddisfatto il fabbisogno di circa 22.500 persone collegate al teleriscaldamento. E l'impianto di TRM, società del Gruppo Iren, ha permesso di ridurre del 98% il volume dei rifiuti residui in discarica. Un compleanno che lascia intravedere la possibilità di un futuro ampliamento.

Pichetto: "Perseguire strada del valorizzatore" "Oggi - ha osservato il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin - temi quotidiani sono quelli della transizione ecologica e sostenibilità ambientale. L'approccio circolare è fondamentale per valorizzare gli scarti che l'indifferenziata può fornire". "Dove ci sono i termovalorizzatori - ha aggiunto - non c'è il problema delle discariche: noi dobbiamo puntare a non averne più, perseguendo la strada del termovalorizzatore. Questa struttura è un modello e in dieci anni ha dimostrato quello che può valere e dare". Pichetto ha poi ricordato come da altri parti d'Italia, come Roma e Napoli, stiano vivendo una vera e propria emergenza rifiuti e che le stiano trasferendo "in altre varie realtà d'Europa: questo ci costa procedure di infrazione a carico dello Stato e del cittadino, dobbiamo agire con determinazione per avere una rete di termovalizzatori". Allargare Trm al Gerbido