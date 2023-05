Anarchico piemontese condannato per reati legati al terrorismo

Condannato a tre anni e quattro mesi di carcere Federico Buono, anarchico piemontese, che era accusato di essere legato ai gruppi Individualisti tendenti al selvaggio (Its) tramite internet.

La Its è la sigla di un’associazione che ha rivendicato diverse azioni eversive in tutto il mondo. La condanna emessa dal Tribunale è per reati riconducibili al terrorismo.