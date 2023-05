Scontro tra auto e moto in piazza Vittorio, disagi al traffico: 13 bloccato

Traffico rallentato questa mattina in piazza Vittorio a causa di un incidente tra una moto e una Jeep nera. Lo scontro si è verificato verso le 9.15 all'angolo con via Vanchiglia, in direzione piazza Castello. Ad avere la peggio nello scontro il centauro, che è caduto a terra a seguito dell'impatto con la parte laterale dell'auto: le sue condizioni non sembrano gravi e la persona appare cosciente.

13 bloccato

Inevitabili i disagi al traffico, con auto a passo d'uomo nel tratto, a cui si aggiungono quelli del Tpl: il tram 13, in direzione centro città, è attualmente bloccato perché l'incidente si è verificato sui binari. I bus della collina, dal 61 al 56, transitano sul controviale di piazza Vittorio.