Spazio Musa: apre la mostra in omaggio a Sergio Perrero

Allo Spazio Musa dal 16 maggio al 25 giugno, apre la prima mostra antologica dedicata all’artista torinese, Sergio Perrero, scomparso nel 2020. Oltre 80 opere raccontano una produzione eclettica.

Un omaggio, all'interno del programma del Salone Off, reso ancora più importante e impellente dopo la sua prematura scomparsa nel 2020 che ripercorre una produzione artistica multiforme proponendo oltre 80 opere, mai presentate prima al pubblico. Il 31 maggio, inoltre, è in programma un’asta benefica a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.