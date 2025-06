"Che ne sarà di noi?". I racconti dei partigiani piemontesi nel nuovo libro di Giulia Arduino, a 80 anni dalla Liberazione

È uscito per i tipi di Araba Fenice "Che ne sarà di noi?" di Giulia Arduino, giovane e appassionata storica, che raccoglie le testimonianze di partigiani piemontesi a ottant'anni dalla Liberazione.



Attraverso storie personali e toccanti, il volume ricostruisce il coraggio e i sacrifici di uomini e donne che hanno lottato contro il nazifascismo per un'Italia libera e democratica.



Arricchito da una cronologia dettagliata degli eventi storici e dalla prefazione di Gad Lerner e Laura Gnocchi, il libro non solo celebra il passato, ma invita a riflettere sul valore della memoria e sulla responsabilità di tramandarla alle nuove generazioni. A Torino la presentazione sarà mercoledì 4 giugno, alle ore 18:30, nei locali di Volere la luna, in via Trivero 16.