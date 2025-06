Gino Cecchettin consegna il Premio Rino Gaetano agli Eugenio in Via Di Gioia: "È la trasformazione del dolore in gioia"

Gli Eugenio in Via Di Gioia ricevono da Gino Cecchettin il Premio Rino Gaetano. Quando la musica trasforma il dolore in gioia.

Ieri sera, lunedì 2 giugno, al Rino Gaetano Day, hanno ricevuto il Premio Rino Gaetano con questa motivazione “Per lo spirito di innovazione e la libertà artistica, con un approccio musicale ironico e provocatorio fuori dagli schemi, per la capacità di sperimentare lavorando su temi di inclusività, cambiamento e consapevolezza sociale”.

Il premio è stato consegnato da Gino Cecchettin che ha rivolto a Eugenio queste parole: “Essere qui davanti all’idolo di mia figlia per me è un po’ come rivivere alcune emozioni che lei (Giulia) mi raccontava quando ti veniva a vedere in concerto, quindi emozione su emozione. È la trasformazione del dolore in gioia”