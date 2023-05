Collegno Fòl Fest: tutto pronto per la seconda edizione della festa dedicata alla salute delle menti

Atteso da tempo in città, Cavallo arriverà domenica 20 maggio e sfilerà nel parco della Certosa Reale di Collegno, da piazza della Pace all’Orto che cura, in occasione della parata inaugurale Fòl Parade, già diventata una tradizione, per inaugurare la festa dedicata alla salute delle menti, promossa da Città di Collegno, AslTo3, Arci Valle Susa Pinerolo, Cooperativa il Margine, Lavanderia a Vapore.