Split Teatro cambia casa: nasce a Torino un nuovo spazio per le arti performative

Split Teatro cambia casa. Dopo sei anni trascorsi tra sale itineranti e spazi ristretti, l’associazione culturale torinese trova finalmente una sede stabile: una ex autorimessa di 650 mq, dismessa e danneggiata da un incendio, che sta rinascendo per diventare un centro vivo e pulsante dedicato al teatro, alla danza e al musical.

Split Teatro è una realtà indipendente e inclusiva che coinvolge oltre 180 associati, offrendo percorsi formativi in recitazione, danza e musical. Da sempre, la missione dell’associazione è creare uno spazio in cui coltivare il talento, dare voce ai sogni artistici e trasformare emozioni ed energie in espressione creativa. Un luogo dove si incontrano professionisti e amatori, tecnici e sognatori, persone che trovano nel palcoscenico un’occasione per conoscersi meglio e sentirsi parte di una comunità. Negli ultimi anni, il crescente numero di partecipanti e progetti ha reso necessario un cambiamento. Per questo Split ha deciso di avviare un ambizioso progetto di riqualificazione urbana, trasformando un edificio industriale inutilizzato in un nuovo centro culturale, accessibile e multifunzionale. Gli spazi verranno risanati e attrezzati per accogliere spettacoli, laboratori, proiezioni, dibattiti e momenti di condivisione aperti alla cittadinanza.

Per completare i lavori e rendere operativo il nuovo spazio entro il prossimo autunno, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari a concludere gli interventi strutturali. La raccolta fondi sarà attiva fino all’11 luglio 2025. Split Teatro invita chiunque creda nel valore della cultura accessibile, della creatività condivisa e del teatro come strumento di crescita personale a contribuire a questo progetto, per costruire insieme un luogo dove esprimersi liberamente.