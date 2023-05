Fiori & Vini 2023 a Carignano: mostra mercato

L’evento si terrà come di consueto all’interno del Parco Comunale di via Monte di Pietà, dove i vivaisti allestiranno stand con fiori, piante da interno e da giardino appositamente per l’occasione. Inoltre, saranno presenti anche stand gastronomici dove si potranno degustare cibi e vini di alta qualità tipici della tradizione locale.

Come ogni anno, il fulcro dell’evento saranno le Degustazioni, a cui si potrà accedere solo su prenotazione, per assaggiare il meglio del vino piemontese e non solo, abbinato a cibi di qualità e alle cure del corpo. Inoltre, fuori dal Parco Comunale, ci saranno degli espositori provenienti da diverse zone del Piemonte, che presenteranno le loro creazioni artigianali per arricchire l’offerta dell’evento.