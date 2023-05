La domanda di NFT di Madlands sfonda Internet: Solana (SOL) e Polygon (MATIC) lottano per resistere alla tempesta del mercato, mentre TMS Network (TMSN) attira gli investitori.

La raccolta di NFT di Madlads ha provocato un'ondata di interesse che ha sovraccaricato l'infrastruttura internet, causando ritardi su Solana e Polygon. Nonostante le difficoltà tecniche, TMS Network (TMSN) sta attirando gli investitori con il suo approccio innovativo agli NFT.

Questa analisi analizza tre promettenti progetti blockchain: Solana, Polygon e TMS Network (TMSN). Esamina i motivi per cui gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione a TMSN come prossima potenziale svolta nella finanza decentralizzata.

Mentre Solana e Polygon hanno attirato l'attenzione per le loro soluzioni di scalabilità e interoperabilità, TMS Network è un progetto innovativo che rende la DeFi accessibile agli utenti tradizionali attraverso una piattaforma di facile utilizzo e una suite di servizi finanziari.

Per gli investitori che cercano un'esposizione alla rapida crescita della finanza decentralizzata, TMSN merita un'attenta osservazione in quanto progetto emergente ben posizionato per il successo.

MATIC Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) è una soluzione per lo scaling del Layer-2 di Ethereum che promette di aumentare la scalabilità della rete diminuendo le commissioni di transazione. Polygon (MATIC) è stata fondata nel 2017 come Matic Network ed è stata cambiata in Polygon nel febbraio 2021.

La rete Polygon (MATIC) utilizza diverse tecnologie, tra cui Plasma e le sidechain, per ottenere transazioni più veloci e meno costose. Gli sviluppatori possono anche utilizzare la rete per costruire applicazioni decentralizzate (dApp) e creare soluzioni blockchain personalizzate.

Polygon (MATIC) ha guadagnato popolarità nello spazio della finanza decentralizzata (DeFi) e ha visto una maggiore adozione da parte di utenti e sviluppatori grazie alla velocità delle transazioni e alle basse commissioni di gas di Polygon (MATIC).

Polygon (MATIC) ha anche stretto partnership con i principali attori dello spazio blockchain, come Chainlink e Aave, per espandere le proprie capacità e i propri servizi. Nel complesso, Polygon (MATIC) è una soluzione promettente ai problemi di scalabilità di Ethereum, che lo rende un progetto interessante da tenere d'occhio nei prossimi anni.

Solana (SOL)

Solana (SOL) è una piattaforma blockchain del 2017 con grandi prestazioni. La missione di Solana (SOL) è fornire un'infrastruttura scalabile e sicura per le app decentralizzate (dApp) e le criptovalute. Solana (SOL) si distingue per l'impiego di un'innovativa tecnica di consenso nota come Proof of History (PoH), che consente un'elaborazione rapida delle transazioni e un grande throughput, pur mantenendo la sicurezza.

Solana (SOL) utilizza anche una combinazione di altre tecnologie, come Tower BFT, per migliorare le sue prestazioni e la sua stabilità. Solana (SOL) ha guadagnato terreno nello spazio DeFi, con diversi progetti come Serum, Raydium e Audius che si basano sulla sua piattaforma. Solana (SOL) ha anche attratto investimenti da importanti società di venture capital, come Andreessen Horowitz e Polychain Capital.

Di conseguenza, Solana (SOL) ha registrato una rapida crescita, con un aumento significativo del prezzo del token e della capitalizzazione di mercato nell'ultimo anno. Nel complesso, Solana (SOL) è un progetto interessante che offre una soluzione promettente ai problemi di scalabilità che molte piattaforme blockchain devono affrontare.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma rivoluzionaria nell'ambito delle criptovalute che offre una serie di funzionalità innovative. Lo Strategy Builder di TMS Network (TMSN) è una piattaforma facile da usare e accessibile per i trader di tutti i livelli. Consente di costruire e testare le proprie strategie in un ambiente privo di rischi.

Una delle caratteristiche uniche di TMS Network (TMSN) è la funzione di aggregazione, che consente ai trader di piazzare singoli ordini per strumenti simili su più borse. Il sistema automatizzato individua le migliori offerte sul mercato, assicurando i migliori prezzi possibili per gli scambi.

Oltre ai vantaggi di un ambiente privo di rischi per la valutazione delle strategie e di processi di trading semplificati, TMS Network (TMSN) dà priorità alla privacy e alla sicurezza degli utenti. I trader non devono preoccuparsi dei pagamenti in fiat; i possessori di token possono guadagnare commissioni in base al volume di trading. Con il potenziale di significativi ritorni sugli investimenti, TMS Network (TMSN) sta rapidamente diventando la piattaforma di riferimento per trader e investitori.

Recentemente, TMS Network (TMSN) ha registrato un'impennata della domanda senza precedenti, con un aumento della prevendita pari a 4 milioni di dollari e un'impennata del prezzo del token del 1700%. Questa crescita impressionante riflette l'impegno costante della piattaforma nei confronti della sua missione e della sua visione. Mentre la prevendita continua, i trader e gli investitori possono partecipare e approfittare dei numerosi vantaggi della piattaforma.

Pensieri finali

La raccolta di Madlands NFT ha causato ritardi nell'infrastruttura internet, mettendo sotto pressione Solana e Polygon. Tuttavia, TMS Network (TMSN) sta attirando gli investitori con il suo approccio innovativo.

Con la sua interfaccia facile da usare e le sue basse commissioni, TMSN sta emergendo come leader nelle soluzioni di trading DeFi. La prevendita della piattaforma offre agli early adopters l'opportunità di investire nel futuro della finanza decentralizzata.

