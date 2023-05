Beinasco, conto alla rovescia per l'avvio della stagione dei centri estivi

"Credo molto nei centri estivi: quando le scuole finiscono non tutte le famiglie hanno la possibilità di far passare le giornate dei loro bambini e ragazzi con i nonni, ed è importante che abbiano opportunità educative di qualità per vivere con serenità anche la bella stagione", ha detto il sindaco di Beinasco Daniel Cannati.

Cannati: "Non lasciare indietro nessuno"

"Siamo tra i comuni che investono maggiormente su questi servizi, per permettere a tutte le famiglie del territorio di accedervi". Per questo, l'Amministrazione ha stanziato anche quest'anno dei buoni comunali, distribuiti in base alle disponibilità economiche delle famiglie. "Perché l'obiettivo è di non lasciare indietro nessuno", ha concluso il sindaco Cannati.

Per ulteriori info: https://www.comune.beinasco.to.it/dettaglionotizia/4819