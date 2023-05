Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 14 maggio

MOSTRE ED EVENTI

LA MOLE DELLE MERAVIGLIE

Dal 10 maggio all'11 settembre

Al Museo Nazionale del Cinema la prima grande mostra dedicata al genio creativo del regista, illustratore e animatore, Stefano Bessoni. Le oltre 150 opere esposte - per lo più provenienti dall’archivio privato di Bessoni e dalle collezioni del Museo Nazionale del Cinema - raccontano gli ambiti in cui si muove la sua ricerca espressiva: dalle fiabe al mondo della scienza, dalle illustrazioni all’animazione stop-motion e alla fabbricazione di puppets, fino al grande amore per il cinema. Tra fantastico e fiabesco, in un percorso popolato da burattini, illustrazioni, filmati, reperti e preparati scientifici, ci si ritrova immersi nel mondo di Stefano Bessoni, un’affascinante Wunderkammer all’interno della più maestosa e imponente fra le “camere delle meraviglie” torinesi, la Mole Antonelliana.

Info: www.museocinema.it



TORINO DIGITAL DAYS

Fino al 14 maggio

Lorenzo Pregliasco, Luca Beatrice, Massimo Temporelli: sono alcuni dei nomi che animeranno la quarta edizione dei Torino Digital Days. Una edizione che rispetto all’anno scorso è cresciuta, coinvolgendo oltre 130 appuntamenti, dal 9 al 14 maggio, contro gli 89 dell’anno scorso. Sei giornate di appuntamenti in oltre venti location, per più di cinquemila partecipanti attesi, con il coinvolgimento di aziende, agenzie e personalità del settore. Tema di quest’anno è Intelligenze Sostenibili. Un topic volto a stimolare una riflessione condivisa sul futuro che ci attende rispetto alla convivenza fra esseri umani ed intelligenze artificiali.

Info: https://digitaldays.it/

PUPPIES

Domenica 14 maggio

In occasione della mostra “Family” di Elliot Erwitt alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, domenica 14 maggio è in programma “Puppies”, una visita focalizzata sui ritratti presenti, soprattutto quelli dei bambini e dei piccoli animali in loro compagnia, a cui segue un laboratorio di creazione di un diorama con i ritratti di tutta la famiglia.

Info: www.ordinemauriziano.it



NOTTE EUROPEA DEI MUSEI CON CLUB SILENCIO

Sabato 13 maggio

In occasione della Notte Europea dei Musei, Club Silencio torna al Castello di Rivoli, l’ex reggia dei Savoia patrimonio Unesco, oggi Museo d’Arte Contemporanea e importante hub di sperimentazione creativa e artistica in continua trasformazione. Durante la serata sarà possibile visitare la collezione permanente all’interno del Castello, che documenta i momenti cruciali dello sviluppo dell’arte contemporanea in Italia e all’estero.

Info: www.clubsilencio.it



DREAMSCAPE

Fino al 24 maggio

La prima tappa di Dreamscape, installazione sonora immersiva di Eva Frapiccini, artista multimediale e ricercatrice che lavora sui rapporti fra memoria, potere e cambiamenti sociopolitici, inaugura il 9 maggio alle ore 18 al Polo del ‘900 di Torino, dove sarà visitabile fino al 24 maggio. Martedì 9 maggio dalle ore 15 alle ore 18, l’inaugurazione del progetto espositivo sarà preceduta dalla prima parte del Public Program Dreamscape, (talks), organizzato da AlbumArte e Labont – Center for Ontology dell’Università degli Studi di Torino. La seconda giornata di talks si svolgerà venerdì 19 maggio 2023 dalle ore 16.00 alle 18.30.

Info: https://polodel900.it/

CONCERTI

MODÀ

Martedì 9 e Mercoledì 10 maggio ore 21

Dopo il primo trionfale concerto dello scorso 4 aprile i festeggiamenti per i loro primi vent’anni, i Modà tornano per altre date del loro concerto: l'occasione per una nuova ed entusiasmante sfida per la band milanese che per la prima volta si esibisce dal vivo accompagnata da un'orchestra.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

ARTE E MUSICA ALLA MOSTRA DEGLI IMPRESSIONISTI

Dal 12 al 26 maggio

L’arte sposa la musica. Un connubio di dipinti, sculture, note e melodie è al centro di tre serate speciali. La mostra Impressionisti tra sogno e colore apre le porte del Museo Storico Nazionale d’Artiglieria al Mastio del Cittadella a quattro musicisti di fama internazionale per realizzare un matrimonio tra diverse forme di cultura. Ai dipinti dei maestri dell’Ottocento si uniscono le melodie di compositori della corrente musicale dell’Impressionismo e del periodo della Belle Époque, sviluppatasi in Europa e in particolare in Francia tra il 1870 e il 1920.

Info: www.navigaresrl.com

JON GOMM

Venerdì 12 maggio ore 21.30

L’esordio del cantautore nato a Blackpool (UK) nel 2003, Hypertension, è stato a dir poco una rivelazione musicale: suoni di batteria, percussioni, accordi e armonici suggestivi sulla sua chitarra acustica sotto la sua voce calda e soulful.

Info: www.folkclub.it



LIRICA

LA FIGLIA DEL REGGIMENTO

Da sabato 13 a martedì 23 maggio

La più fortunata opera francese di Gaetano Donizetti in un nuovo allestimento coprodotto con il Teatro La Fenice di Venezia. La regia immaginifica mescola con umorismo elementi reali e surreali, com’è tipico delle celebrate produzioni del duo Barbe & Doucet. L’opera è diretta da Evelino Pidò e presenta un cast superbo di specialisti del repertorio: il soprano Giuliana Gianfaldoni nella parte di Marie, il grande tenore statunitense John Osborn in quella di Tonio; il mezzosoprano Manuela Custer interpreta la marchesa di Berkenfield e il baritono Roberto de Candia sarà Sulpice. Partecipazione speciale per Arturo Brachetti nel ruolo della Duchessa di Krackentorp, un personaggio cameo che saprà esaltare le doti dell’artista, vera e propria icona del trasformismo internazionale.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, www.teatroregio.torino.it



TEATRO

LA LOCANDIERA

Lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 maggio ore 10, giovedì 11 e venerdì 12 ore 21

La più bella commedia di Carlo Goldoni nell’edizione Torino Spettacoli e con protagonista Miriam Mesturino torna "a furor di popolo" dopo i tutto esaurito delle passate stagioni. La regia è di Enrico Fasella.

INFO: Teatro Erba, corso Moncalieri 241 - tel 011.6615447, www.torinospettacoli.it

COME NEI GIORNI MIGLIORI

Martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 ore 19.30; mercoledì 10 e venerdì 12 ore 20.45; domenica 14 ore 15.30

Lo spazio trasformato della sala del Gobetti ospita il debutto assoluto di questo spettacolo del giovane drammaturgo Diego Pleuteri, con la regia di Leonardo Lidi. "Che cosa significa amare?", si chiede l'autore. "Davanti a un mistero a cui le parole non possono che soccombere o riempirsi di retorica, 'Come nei giorni migliori' parte per una ricerca nelle piccole cose, nei gesti, nei momenti, nella quotidianità, nel segreto, nell’inesprimibile, in tutto quello che costruisce la vita di una coppia, dall’inizio alla fine".

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, telefono 011.5169555 / 800.235333 - www.teatrostabiletorino.it

LA TECNOLOGIA DEL SILENZIO

Martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12 ore 21; mercoledì 10 e sabato 13 ore 19.30; domenica 14 ore 17

Operetta rock ispirata alla science fiction e alla filosofia della scienza femminista. Una piccola favola fantascientifica in cui due persone si incontrano e con parole sussurrate e cantate rendono (post)umane questioni rimosse dalla scena pubblica. Ci troviamo in un aeroporto: una hostess, una viaggiatrice e un coro fantasmatico vivono un tempo irreale, scandito da scene sospese che hanno al centro interrogati oscurati dalla scena pubblica. Domande nevralgiche sul rapporto tra cultura e natura, medicina e corpo femminile, sull’ecologia oscura di Timothy Morton si inseriscono nelle vite di due donne di età e storie differenti (Monica Demuru e Cristina Parku) trasformandosi in dialoghi dal sapore fantasy che vogliono alimentare le domande e non pretendono risposte.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, www.tpe.it

FORSE SEI (GIÀ) FELICE E NON LO SAI

Giovedì 11 maggio ore 21

La crescita personale, come nessuno l’ha mai raccontata, in scena in un narrazione scoppiettante alla scoperta dei falsi miti della crescita personale, del potere magico delle parole e dei segreti per far funzionare alla grande il cervello. Scoprire come stanno davvero le cose è il primo passo per rendersi conto che, forse, sei già felice e non lo sai. Paolo Borzacchiello è scrittore, consulente e imprenditore italiano. Uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica. Da oltre quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio. Autore di bestseller e podcast di successo, consulente e divulgatore, è il co-creatore di HCE, Human Connections Engineering, la disciplina che studia le interazioni umane.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it