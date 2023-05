Salone del Libro, in un volume il messaggio per i piccoli che vogliono affrontare "Il mostro che vive dentro la mamma"

La depressione è un'ombra. Ma come viene vista (e vissuta) dagli occhi di un bambino, quando il mostro "vive" all'interno di uno dei suoi genitori? E' il tema che viene affrontato dal volume "Il mostro che vive dentro la mamma", scritto da Nicolò Muggianù e pubblicato da La Fabbrica dei Segni con le illustrazioni di Erberto Durio.



L'opera cerca di raccontare - con disegni e frasi in rima baciata - quel che accade in una famiglia quando uno dei componenti (in questo caso la mamma, subito dopo il parto) viene assalita dalla depressione. E' il detonatore che scatena dinamiche violente e, allo stesso tempo, impossibili da nascondere agli occhi dei più piccoli che vivono in casa. Fino al rischio che, chi è ostaggio della depressione, possa addirittura compiere un gesto irreparabile, quello del suicidio. Una parola che spesso si fa fatica a pronunciare, figurarsi a raccontarla. Figurarsi (ancora di più) a un bambino.



Il volume sarà presentato al Salone del Libro il prossimo 20 maggio alle 15, presso l'Arena Piemonte al padiglione 2. Insieme all'autore saranno presenti anche Stefano Peiretti, scrittore e insegnante e il sindaco di Collegno, Francesco Casciano.