Il banco(mat) piange: il Piemonte è la regione con più Comuni senza banche (e senza contante)

Secondi per popolazione "senza banche"

Sempre secondo i dati di Fabi, il 7% della popolazione italiana vive in territori dove non ci sono più banche, circa 4 milioni di italiani abitanti di 3.062 Comuni in totale. E se il Piemonte ha il primato di regione con più comuni privi di filiali, seguito da Lombardia (483), Calabria e Campania (280), la stessa Campania è prima in Italia per numero di abitanti senza banche (700mila), mentre la Calabria ha la maggior percentuale (28,8%) di cittadini che vivono in territori non coperti da agenzie bancarie, seguita ancora una volta dal Piemonte (13,8%).

Colpite soprattutto le zone montane e rurali

L’Osservatorio sulla desertificazione bancaria di First Cisl evidenzia che il 43% dei Comuni senza filiali si trovano in zone montane e l’86% in zone rurali. Un fenomeno che rischia di incidere non solo sui comportamenti delle persone, ma anche sull'andamento degli affari per l'economia. Dove è in atto infatti la desertificazione bancaria diventa sempre più difficile per il consumatore prelevare contanti, quindi in questi contesti gli esercenti che non si dotano di strumenti di accettazione dei pagamenti digitali rischiano di perdere clienti.