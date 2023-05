In una famiglia in alcuni periodi cominciano a cambiare gli equilibri soprattutto quando alcuni dei membri hanno una certa età perché probabilmente avranno bisogno per tutta una serie di motivi di trovare quella che viene definita tecnicamente una residenza per anziani confortevole.

Si tratta di una di quelle soluzioni che possono essere molto valide e che però magari si tende a sottovalutare o comunque a rimandare nell'ottica di un legittimo attaccamento verso la propria abitazione che viene considerata chiaramente come un nido, un rifugio e una confusione, però a un certo punto le cose cambiano.

Ci riferiamo al fatto che ci possono essere problemi fisici per quella persona anziana che, anche se autosufficiente, avrebbe bisogno di un minimo di compagnia o di assistenza che però i familiari più giovani non possono garantire per un discorso di tempi perché ovviamente sono impegnati con la loro vita familiare e personale nonché lavorativa.

Questa cosa è ancora più pregnante nel momento in cui la persona anziana è sola perché magari non si è sposata o perché con i familiari non c'è un buon rapporto o semplicemente perché sono troppo lontani

In questi casi bisogna subito andare a parlare con un esperto per valutare questa opzione tenendo presente che è una scelta che non deve essere fatta in maniera superficiale perché non tutte le residenze per anziani sono uguali tra di loro e soprattutto perché ogni singolo anziano avrà le sue esigenze differenti che non possono essere ignorati.

Nella pratica bisogna trovare una struttura che sia organizzata dal punto di vista pratico nel senso che dovrà garantire degli standard elevati di pulizia e igiene, ma anche di organizzazione dei professionisti che lavorano all'interno nonché un minimo di assistenza medica e anche attività ricreative possibilmente con lo scopo di far socializzare ad anziano.

Queste ultime due cose sono molto importanti perché dobbiamo tenere presente che questo tipo di residenza non è come una RSA ,dove vanno anziani non autosufficienti che hanno bisogno di personale medico specializzato, ma è una struttura adatta anche per chi vuole socializzare.

L'importanza di farsi aiutare nella scelta

La cosa importante quindi è che è questa persona anziana si faccia aiutare nella scelta partendo dai suoi familiari se ce l'ha i quali dovranno prendere contatto con gli esperti che lavoravano nelle cooperative, o appunto in queste residenze per anziani, che potranno descrivere tutti i servizi che ci sono tutte quelle che sono le condizioni specifiche e soggettive di quel tipo di struttura.

Chi avrà la fortuna di fare una scelta giusta si accorgerà che la vita dell'anziano può cambiare in meglio perché sarà assistita dal punto di vista pratico nel senso di avere qualcuno che si occupa di monitorare la sua salute e le sue abitudini compresse magari l'alimentazione.

Ma allo stesso tempo avrà la possibilità di conoscere persone della sua età per socializzare e mettersi in gioco in modo da non vivere come tanti anziani che purtroppo, essendo soli in casa e dimenticati da tutti, perdono la voglia di vivere e di stare con gli altri.