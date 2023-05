Dal 1° giugno palazzo San Daniele riapre il sabato: buone notizie per il Polo del '900

Buone notizie per i lavoratori del Polo del '900 : dal 1° giugno riaprirà il palazzo San Daniele , dove sono accolti gli archivi delle 23 associazioni ed enti che fanno parte della realtà di via del Carmine. La chiusura nel weekend di palazzo San Daniele era stata decisa ad inizio 2023. Uno stop all'attività a causa dei rincari energetici, che aveva determinato un aumento vertiginoso delle bollette di luce e riscaldamento. In parallelo a marzo il Museo della Montagna aveva deciso di posticipare l'apertura di mezz'ora, riducendo di otto ore a settimana l'impegno dei lavoratori in appalto. Notizie che avevano spinto la Filcams Cgil ad aprire una procedura di conciliazione ed il consigliere del Pd Pierino Crema a presentare una mozione.

"Palazzo San Daniele - spiega Ivano Franco, della Filcams Cgil - riapre il con chiusura alle 20: si sta lavorando per recuperare le risorse per riaprirlo anche la ". "Dovremo monitorare - aggiunge - la situazione con la Città e i Musei: a metà settembre ci rincontreremo con questi ultimi per valutare le varie opzioni". "Per quanto riguarda il Museo della Montagna, d'estate è prevista l'apertura per eventi straordinari: chiudiamo la procedura con il Comune e monitoreremo che si torni alla normalità".