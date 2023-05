Pnrr, Lo Russo: "Torino si candida ai fondi non spesi per accelerare su metro 2"

"Qualora alcune amministrazioni non riescano a stare nei tempi e ad utilizzare tutti i fondi del Pnrr, piuttosto che essere restituiti all'Europa, credo sia giusto che Torino si candidi ad ottenerli per accelerare la progettualità della linea 2 della metropolitana". È questo l'invito che arriva dal sindaco Stefano Lo Russo durante la discussione in Consiglio Comunale della variante 333 del Piano Regolatore, necessaria per la realizzazione della nuova infrastruttura per la tratta Rebaudengo - Politecnico. Un atto approvato all'unanimità della Sala Rossa. Proprio sulla necessità di condivisione di un obiettivo politico, da parte della maggioranza e minoranza, ha posto l'accento Lo Russo.