Giornata internazionale contro l'omofobia, tutte le iniziative della Città di Torino

A pochi giorni dalla manifestazione al Teatro Carignano “Le città per i diritti”, che ha visto un’ampia partecipazione di sindache e sindaci, di associazioni e rappresentanti della società civile uniti per chiedere parità di diritti per tutte le famiglie e per tutti i bambini e le bambine, la Città di Torino, insieme alla Città Metropolitana, celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, ispirata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per l’affermazione della dignità di ogni persona e contro ogni forma di discriminazione e pregiudizio basati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Riconosciuta con la risoluzione del Parlamento Europeo il e celebrata il 17 maggio in oltre 130 Paesi, la Giornata commemora la data storica del , nella quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità sancì la cancellazione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

In questa ricorrenza si organizzano ogni anno eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare questo fenomeno che corrisponde a un insieme di sentimenti e pensieri, spesso declinati in atteggiamenti di esclusione, discriminazione e violenza verso le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali e transessuali. Anche la Città di Torino da più di vent'anni promuove iniziative di sensibilizzazione attraverso il Servizio LGBT, in collaborazione con altri servizi o in sinergia con enti, istituzioni e associazioni del territorio.

Per la Giornata 2023 l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino e la Consigliera di Parità della Città Metropolitana, ha realizzato la campagna “La Scuola è per tuttɜ”, che intende veicolare un messaggio di inclusione per tutte e tutti gli studenti, qualunque sia il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. La campagna è visibile da giorni su manifesti, locandine, cartoline e sugli schermi di bus e tram di GTT.

Passando al programma delle iniziative, nella mattinata del 17 maggio, dalle ore 10 alle 11.30, 250 ragazze e ragazzi degli Istituti secondari di secondo grado parteciperanno al Teatro Astra all’incontro organizzato dalla Città. L’assessore al Welfare, ai Diritti e Pari Opportunità della Città, insieme alla Consigliera delegata alle politiche giovanili, sociali e di parità della Città Metropolitana, dialogheranno sul tema del bullismo omolesbobitransfobico insieme a Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers Film Festival, Vera Tripodi, filosofa, a Iris Trombini, attivista del Collettivo Universitario Identità Unite, confrontandosi con i ragazzi e le ragazze partecipanti all’incontro.

Nel pomeriggio è invece previsto un momento di formazione organizzato dalla Città Metropolitana, con l’obiettivo di avviare un primo confronto con il corpo docenti su come i temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere impattino individualmente e sul gruppo classe. All’evento, ospitato nella sala al XV piano della sede della Città Metropolitana (corso Inghilterra 7) interverranno Chiara Bertone, professoressa associata dell’Università del Piemonte Orientale, e relatori delle associazioni Maurice, Agedo e Arcigay Torino.

Le attività volte al contrasto del bullismo omolesbobitransfobico sono state scelte come iniziativa congiunta dai partner della Rete RE.A.DY - Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere -, della quale la Città di Torino è Segreteria Nazionale. La Rete conta più di 280 aderenti, tra Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

L’assessore al Welfare, Diritti e Pari opportunità della Città, Jacopo Rosatelli, ha dichiarato: "Per prevenire l’omolesbobitransfobia è fondamentale partire dai banchi di scuola, ed è proprio a chi vive quotidianamente la scuola - studenti, docenti, personale ausiliario - che quest'anno ci rivolgiamo con le iniziative in programma nella Giornata del 17 maggio. Essere bersaglio di bullismo e di discriminazione, in un periodo così delicato per la formazione della propria identità può esporre le ragazze e i ragazzi ad una condizione di insicurezza e disagio, con conseguenze anche gravi, fino alla rinuncia a partecipare pienamente alle attività della comunità scolastica o persino all'abbandono della scuola - spiega l’assessore -. Al contrario, la scuola deve rappresentare il luogo decisivo dove sperimentare la liberazione ed il riconoscimento di sé: una scuola dove ognuno può essere liberamente se stesso favorisce non solo il benessere delle studentesse e degli studenti ma anche il loro successo formativo.

Per questo è fondamentale sensibilizzare correttamente sul tema, celebrando questa importante giornata dedicata al diritto di tutte e tutti a una vita senza paure e senza compromessi."

A conclusione della giornata la Mole Antonelliana si illuminerà con i colori dell’arcobaleno della bandiera LGBT+ per sensibilizzare la cittadinanza sul tema.