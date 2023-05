Torino studia la lezione dello smart working: "La tecnologia non cancella posti di lavoro, ma li fa evolvere"

Terza edizione a Torino per gli Stati generali del Lavoro e dell'innovazione . Un appuntamento - organizzato dal fondatore, Pier Carlo Barberis - che negli anni si è intrecciato con grandi cambiamenti, se non rivoluzioni vere e proprie: nelle tipologie, nelle modalità e nelle competenze. Mutazioni che hanno generato timori, nemmeno troppo nascosti.

L'innovazione non distruggere il lavoro, ma lo fa evolvere

" Con l'avvento della tecnologia si teme di perdere posti di lavoro, tra intelligenza artificiale e nuove tecnologie o motorizzazioni - ha voluto rassicurare l'assessore comunale all'innovazione, Chiara Foglietta - In realtà le ricerche dimostrano che il mondo del lavoro sta evolvendo, non si sta restringendo. Sta cambiando. E proprio le tecnologie innovative devono accelerare questa evoluzione ".

"Torino ha una casa dedicata alle tecnologie emergenti, in cui si fa innovazione molto spinta, attirando anche start up molto piccole, con un grande contributo della tecnologia del 5G - ha aggiunto Foglietta - Una delle sfide più grandi è decarbonizzare la nostra città entro il 2030, dunque con 20 anni di anticipo sulla scadenza originale del 2050". Ma la sperimentazione non finisce qui, "dall'applicazione del Metaverso nella fruizione dei musei alla misurazione del particolato in città, per valutare le possibili soluzioni per migliorare la qualità dell'aria".