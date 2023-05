Pallavolo: in attesa dei campioni internazionali, in piazza d'Armi cresce il villaggio del volley

Entra nel vivo il conto alla rovescia per le due finali di Champions league di pallavolo a Torino. Al Palaolimpico, infatti, già teatro di grandi eventi sportivi come le Atp finals di tennis e le finali di coppa Italia di basket, sabato 20 maggio arrivano i giganti della schiacciata, per assegnare il titolo continentale sia a livello maschile che femminilie.



E mentre i campioni stanno rifinendo lo stato di forma, in piaza d'Armi già c'è fermento. In particolare, da qualche ora sta crescendo (letteralmente) il villaggio che - proprio di fronte all'ingresso del Palazzetto - offrirà occasioni di divertimento e svago a tifosi e appassionati della pallavolo.



Gli addetti sono infatti impegnati ad allestire un'area che offre spazi per provare la disciplina del volley, ma anche aree che saranno dedicate a musica e spettacoli. Una tradizione che si conferma, insomma, visto che con la seconda edizione delle Atp Finals proprio in quei metri quadri era stato allestito lo spazio per il pubblico.