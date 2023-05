Lo Russo e Foglietta in piazza Baldissera: "Addio rotonda, con questo progetto rilanciamo la viabilità"

Un incontro in una sala da ballo per spiegare la "nuova piazza Baldissera", sperando che il progetto di incrocio semaforizzato smetta di far ballare gli automobilisti e risolva l'eterno problema del traffico nella zona Nord di Torino.

Come sarà la nuova piazza Baldissera

Si è svolto ieri, lunedì 15 maggio, nella sala del Le Roi, in via Stradella 8, l'incontro tra i cittadini e il sindaco Stefano Lo Russo che, insieme all'assessora alla Viabilità Chiara Foglietta, ha esposto il progetto che manderà in pensione la tanto criticata rotonda.Come noto, Samep mondo engineering - gruppo che si è occupato della simulazione - ha proposto un incrocio semaforizzato senza dover variare i percorsi ciclabili e pedonali. Il costo dell'incrocio con i 6 semafori a regolamentare la viabilità è di circa 3-4 milioni di euro.

L'incremento dei costi ha fatto scattare il piano B

Un progetto minore rispetto al tanto desiderato (e più volte promosso dal Pd) sottopasso. Ma come mai si è dovuto rinunciare a questa soluzione, forse la più risolutiva? A spiegarlo lo stesso Lo Russo: nel febbraio del 2022 la Giunta e il Governo avevano trovato un accordo con per la realizzazione di un'opera importante, ma a causa del caro materiali i costi erano lievitati da 45 milioni di euro a 75. I fondi, come noto, non sono mai stati erogati e la Città ha dovuto pensare rapidamente a un piano B attuabile, poco dispendioso ma efficace.

Foglietta ha spiegato che nelle ore di punta pomeridiane, il traffico è elevato, con un passaggio di 4.430 veicoli ogni ora. Non va meglio al mattino, anzi: nelle ore caotiche il flusso di automobili è pari a 4.832 veicoli all'ora.

Ripristinare i binari della linea 10 del tram

Ecco perché la volontà dell'assessorato è quella di reintegrare la linea 10 tranviaria, ripristinando i binari del tram in piazza Baldissera. Il traporto pubblico sarà ulteriormente rafforzato dalla linea 12, la cui spesa è però slegata dal progetto. Una volta messi a posto tutti i tasselli del puzzle, i cittadini potranno finalmente vivere la piazza non più come un incubo, ma semplicemente come un importante snodo del traffico cittadino.

