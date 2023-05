Salone del Libro 2023: come raggiungere il Lingotto Fiere con in bus e in Metro

Gtt aumenta gli orari e i passaggi per permettere al pubblico del Salone Internazionale del Libro di raggiungere il Lingotto Fiere.

Metropolitana

Il salone è raggiungibile con la metropolitana dalle fermate "Lingotto" in corrispondenza dell'ingresso di via Nizza e "Italia '61" vicina all'ingresso stazione FS Lingotto.

Entrambe le stazioni sono accessibili alle persone con disabilità.

Giovedì 18, domenica 21 e lunedì 22 maggio il servizio di metropolitana sarà garantito sino alle 24; come consuetudine venerdì 19 e sabato 20 i treni saranno operativi sino all’1 di notte.

Durante l'orario di apertura del Salone il servizio di metropolitana sarà incrementato in funzione dell'afflusso dei passeggeri.

Linea Bus

A Lingotto Fiere si può arrivare anche con la linea 8 bus (fermata n. 912 - "Lingotto").

Arrivando dalla stazione ferroviaria Lingotto è possibile raggiungere l'ingresso di via Nizza attraverso il nuovo passaggio pedonale.

La stazione ferroviaria Lingotto è raggiungibile anche con le linee bus 8, 14, 41, 63, 63/, 74.

Come acquistare il biglietto

Se si viaggia in metropolitana o sulle linee bus 8, 63, 63/ e 74 il modo più semplice e veloce per acquistare il biglietto per il Salone del Libro è direttamente con il nuovo sistema contactless “Tap&Go” (carta di credito, di debito e ricaricabile). Il biglietto è del tipo “City 100” (€1,70) e consente di effettuare una corsa in metropolitana e di viaggiare anche su tutte le altre linee urbane e suburbane GTT entro la scadenza dei 100 minuti di validità. In alternativa, è possibile acquistare i biglietti anche tramite l’app GTT ToMove, disponibile gratuitamente su Play Store.