Anche la Polizia di Stato da domani protagonista al Salone del Libro

Sta per prendere il via, nella consueta location del “Lingotto Fiere”, con la cerimonia di inaugurazione fissata per le ore 11 del 18 maggio, la XXXV edizione del “Salone Internazionale del libro” di Torino.

Per il ventiduesimo anno consecutivo, la Polizia di Stato sarà presente con uno stand espositivo di oltre 60 mq presso il Padiglione OVAL, posizione V189, ospitando un'area espositiva con iniziative di promozione della legalità e della cultura attraverso incontri dedicati agli autori in divisa e dimostrazioni delle varie Specialità. I visitatori potranno, infatti, ottenere informazioni sulle attività di servizio e “toccare con mano” le metodologie di lavoro e le dotazioni tecnologiche utilizzate nelle indagini più complesse.

Polizia Moderna, il mensile ufficiale, avrà un corner dedicato dove far conoscere la rivista e i prodotti editoriali che ha ideato e curato, come il fumetto Il Commissario Mascherpa, del quale sarà possibile acquistare i cinque volumi (La rosa d'argento, Mare Nero, Banditi, Onorata sanità e Il ritorno dello scorpione), il volume fotografico Cani&Eroi – a cura dell'Ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici – sul lavoro dei cinofili della Polizia di Stato – il volume Polizia e motori sulle auto storiche, nonché il volume “Big Game” prodotto in lingua inglese e presentato in occasione della 90^ Assemblea Generale Interpol, svoltasi nel mese di Ottobre 2022 a New Delhi.

Lo stand è ormai diventato un tradizionale appuntamento anche per presentare alcune novità editoriali realizzate da poliziotti con la passione per la scrittura, alcuni dei quali già presenti ai Saloni precedenti con le proprie opere e di ritorno alla kermesse sabauda con “nuove uscite”.

Inoltre, presenteranno le loro autobiografie tre dei vincitori del primo concorso per atleti paralimpici , campioni del Settore Nuoto Paraolimpico del gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

PROGRAMMA DELLE PRESETAZIONI ALLO STAND DELLA POLIZIA DI STATO

GIOVEDI’ 18 à ore 12.30 e 16.00: Giulia GHIRETTI, Allievo Agente Tecnico della P. di S., autrice del libro “Sono sempre io. L’incidente, il nuoto, la mia rivincita”, Piemme Editore;

à ore 17.30: Antonio FUSCO, Vice Questore della P. di S., Questura di Pistoia, Dirigente Divisione Polizia Anticrimine, autore del libro “Io sono l’indiano” casa editrice Rizzoli.

VENERDI’ 19 à ore 11.30 e 16.00: Antonio FANTIN, Allievo Agente Tecnico della P. di S., autore del libro “Punto. A capo- Dalla malattia all’oro paraolimpico”, Piemme Editore;

à ore 12.30: il Commissario Capo della P. di S. Marco Valerio CERVELLINI, responsabile relazioni esterne e comunicazione della Polizia Postale e dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica presenta il libro dal titolo “#cuoriconnessi – Cyberbullismo, bullismo e storie di vita online – la realtà delle parole” di Luca Pagliari, realizzato da Polizia di Stato e Unieuro;

à ore 17.30: Antonio FUSCO, Vice Questore della P. di S., Questura di Pistoia, Dirigente Divisione Polizia Anticrimine, autore del libro “Io sono l’indiano” casa editrice Rizzoli;

SABATO 20 à ore 10.30: Andrea FERRARA, del Servizio Polizia Scientifica, II Divisione, autore del libro “Nel Bunker del diavolo”, casa editrice Efesto;

à ore 12.00: “Un poliziotto di nome Lele, dedicato a Emanuele Petri”, realizzato dalla Polizia di Stato in occasione del ventesimo anniversario dell’uccisione del Sovrintendente della Polizia di Stato Emanuele Petri. All’evento saranno presenti la signora Alma BROCCOLINI vedova PETRI, il fratello Leopoldo PETRI e l’Ispettore della P. di S. Ugo BONELLI, che è una delle voci narranti del testo.

à ore 17.00: Antonio SAVOLDI, del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia, Distaccato Polstrada di Chiari (BS), autore del Libro “La strana coppia” e “Altri noi”, casa editrice Marna;

à ore 19.00: Carlotta GILLI, Allievo Agente Tecnico della P. di S., autrice del libro “Una luce nell’acqua” insieme a Mauro GIORGINI, casa editrice LabDFG;

DOMENICA 21 à ore 11.00: Antonio SAVOLDI, del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia, Distaccato Polstrada di Chiari (BS), autore del Libro “La strana coppia” e “Altri noi”, casa editrice Marna;

à ore 16.00: Antonio ZULLO, dell’Autocentro di Torino, Ispettore della P. di S., autore del libro “Criminologia e psicologia investigativa”, casa editrice Edito;

à ore 17.30: Andrea FERRARA, del Servizio Polizia Scientifica, II Divisione, autore del libro “Nel Bunker del diavolo”, casa editrice Efesto;

LUNEDI’ 22 à Domenico GERACITANO, Sovr.te della P. di S., Questura di Brescia, Ufficio di Gabinetto, autore del libro “Coltiv@rete”, Edizioni Euroteam;

à Antonio ZULLO, dell’Autocentro di Torino, Ispettore della P. di S., autore del libro “Criminologia e psicologia investigativa”, casa editrice Edito.

Infine, ogni giorno, presso lo stand si terranno dei momenti formativi/informativi su materie di specifica competenza, aperti a quanti vorranno unirsi. Nel corso di questi incontri verranno proiettati slides e video esplicativi e verrà distribuito materiale divulgativo ed informativo in merito alle tematiche illustrate.

ü A cura della Divisione Polizia Anticrimine, nella mattinata del 19 e nel pomeriggio del 20, dibattito in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla campagna nazionale permanente “Questo non è amore”. Sabato 20, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, il Commissario Capo della P. di S., Dott.ssa Paola FUGGETTA, unitamente alla responsabile del Centro Soccorso Violenza Sessuale del presidio ospedaliero Sant’Anna di Torino, dr.ssa Paola CASTAGNA, ed alla dr.ssa Claudia MALLACI, psicologa, illustrerà la tematica relativa alla violenza tra i giovani, con particolare attenzione alla violenza sessuale;

ü A cura del Compartimento Polizia Ferroviaria, con appuntamenti quotidiani sia al mattino che al pomeriggio, verranno illustrati i contenuti del progetto educativo per le scuole superiori “Train to be cool”, con approfondimenti sulle norme comportamentali per la sicurezza e la prevenzione di reati in ambito ferroviario;

ü A cura della Sezione Polizia Stradale di Torino, con appuntamenti quotidiani da venerdì 19 a lunedì 22 maggio 2023, verranno forniti consigli di educazione stradale ed illustrati i contenuti della campagna di sicurezza stradale, denominata “Progetto Icaro”;

ü A cura del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni “Piemonte e Valle d’Aosta” saranno esposte, con appuntamenti quotidiani sia al mattino che al pomeriggio, le regole di comportamento in merito all’uso consapevole delle nuove tecnologie;

ü A cura del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica del Piemonte e Valle d’Aosta saranno illustrate le attività specifiche, con incontri su tematiche di settore, secondo il seguente calendario:

Ø giovedì 18 (mattina): Dattiloscopia Forense;

Ø venerdì 19 (mattina): Falso documentale – Indagini sulle sostanze stupefacenti;

Ø sabato 20 (pomeriggio): Biologia;

Ø domenica 21 (pomeriggio): Squadra sopralluoghi;

Ø lunedì 22 (pomeriggio): Balistica.

Lunedì 22 maggio, alle ore 10.30, nella “Sala Magenta” (Area Esterna Padiglione 3), avrà luogo la presentazione del volume dal titolo “Investigare 4.0. Criminologia e criminalistica. Viaggio nel mondo delle indagini”, curato dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio RIZZI, e dalla psicologa e criminologa Anna Maria GIANNINI, e realizzato con il contributo di oltre 20 Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato e del giornalista e direttore dell’Agenzia 9 colonne, Paolo PAGLIARO.

L’incontro sarà moderato dal Dirigente Superiore della P. di S., Dott.ssa Elisabetta MANCINI.

Anche per questa edizione è riconfermato uno spazio espositivo dedicato ai prodotti ufficiali della Polizia di Stato commercializzati dai licenziatari ufficiali del marchio istituzionale che potranno essere acquistati direttamente presso lo stand.