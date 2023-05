La piscina Trecate il lunedì è per sole donne, Carretta: "Sport strumento di integrazione"

" Se le donne musulmane - ha spiegato Garcea - vogliono fare acquagym, possono farlo nella stessa vasca con cattolici e protestanti. È questa l’integrazione da perseguire ". A fargli eco l'esponente del Carroccio Catizone, che ha sottolineato come " alle Olimpiadi le nuotatrici gareggiano tutte quanti insieme ". Dallo scorso 8 maggio l'impianto di via Vasile Alecsandri 27, tutti i lunedì mattina, è aperto solo alle persone di genere femminile. In acqua, ma anche a bordo come bagnine ed istruttrici.

"Sport strumento di integrazione"

"Sono tredici anni - ha replicato Carretta - che la Uisp propone questo progetto in altre piscine: quando si tratta di un'attività nobile come questa, gli uffici verificano la disponibilità di spazi per il nuoto libero". Per quanto riguarda nello specifico la Trecate, ha precisato l'esponente della giunta, "non è stato impiegato altro personale: questa fascia oraria della piscina poi non era occupata da altri corsi".

"A praticare l'attività - ha aggiunto Carretta - sono 18 donne, che altrimenti non avrebbero potuto portarla avanti. Lo sport diventa uno strumento di integrazione: la giunta è favorevole a questa iniziativa".