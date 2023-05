Detenuto tenta di strangolare un agente, poi lo picchia: 15 giorni di prognosi per il poliziotto

E' successo ieri, nel padiglione B del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il detenuto, uno straniero di 23 anni, si è prima rifiutato di entrare in cella poi ha minacciato di colpire l'agente in servizio nella sezione detentiva con il manico di scopa. Nonostante l'intervento dei colleghi, il detenuto è riuscito a prendere per il collo un agente della polizia penitenziaria e ha tentato di strangolarlo. Come se non bastasse, si è scagliato contro di lui colpendolo con schiaffi e pugni.