Dramma in corso Regio Parco, frontale tra auto e furgone: un morto

Scontro mortale questa mattina in corso Regio Parco 139, all'incrocio con via Roberto Rosa, nei pressi della Manifattura Tabacchi. Un’auto (un'Alfa 147 rossa) ha invaso la carreggiata opposta andando a impattare frontalmente contro un furgone Fiat Ducato Maxi di colore bianco.

Il conducente dell’Alfa, un uomo di 72 anni, è deceduto nell’impatto mentre le condizioni dei due passeggeri a bordo, due minori, fortunatamente non sono gravi. Entrambi sono stati accompagnati all'ospedale per ulteriori controlli ma in giornata verranno dimessi. Secondo le prime informazioni, la persona deceduta stava accompagnando i ragazzi a scuola.

Traffico temporaneamente bloccato

Illeso, invece, il conducente del furgone. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi. Il traffico è stato regolato dalla Polizia Municipale, che ha temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni tra via Bologna e corso Novara per permettere le operazioni di soccorso.

Inevitabili i disagi e le code per gli automobilisti e i mezzi in transito nell'area di Torino nord.