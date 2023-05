Extinction Rebellion, blitz all'alba fuori dal grattacielo di Intesa Sanpaolo: striscione e scritte contro la banca [FOTO e VIDEO]

Le persone presenti, come sempre fanno, hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine per lasciarsi identificare e sono state tutte perquisite e denunciate . “ Con questa azione vogliamo denunciare come Intesa Sanpaolo continui ad aumentare gli investimenti nei combustibili fossili, aggravando la crisi ecoclimatica e rallentando la transizione necessaria in nome del profitto ” dichiara Delfina, attivista che ha preso parte all’azione.

"Dal 2015 a oggi Intesa Sanpaolo, una delle principali banche italiane ed europee, ha aumentato del 50% gli investimenti finanziari nei combustibili fossili, spendendo 22 miliardi di dollari in 7 anni. In particolare Intesa continua a sostenere le trenta maggiori imprese intente a trivellare l’Artico, con una somma pari a 11 milioni di dollari nel 2022, per un totale che supera il miliardo dal 2016 in poi. Importanti anche gli investimenti nel settore del Gas Naturale Liquefatto: fra il 2016 e il 2022, Intesa Sanpaolo ha concesso finanziamenti per 3 miliardi di dollari alle prime 20 società coinvolte nell’espansione del settore del GNL" fanno sapere gli Extinction.