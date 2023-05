Quanto costa un funerale a Torino? Le spese da sostenere per la famiglia

Il tema soldi non è facile da trattare, soprattutto in un periodo post pandemico che ha lasciato tantissime famiglie in difficoltà per svariati motivi, ma è un tema ancora più complesso da trattare se accostato a quello del funerale.

La morte di un parente trasporta in una situazione emotiva di fragilità, ma non solo: spesso nelle famiglie, in questi momenti difficili, si vengono a creare spiacevoli divisioni sui temi dell’eredità e del pagamento di spese varie o insoluti lasciati da chi è venuto a mancare.

Le spese da sostenere per un funerale possono variare. Attualmente i funerali sono leggermente più cari per il centro Italia, seguiti da quelli nelle grandi città come Torino e Milano.

Vediamo quali sono le maggiori spese da sostenere per la famiglia del defunto nel capoluogo piemontese.

Il funerale: quali spese comprende e i vari costi da sostenere

Come dicevamo, il costo per un funerale può variare da città a città, ma non solo: questo varia anche a seconda della tipologia di funerale scelto. Questa scelta ricade fra 3 possibilità: il funerale tradizionale, il funerale economico, oppure i funerali a rate o i cosiddetti “funerali di povertà”, per coloro che non hanno possibilità economiche o ancora per chi, nel momento della propria morte, non lascia parenti in vita.

Le varie spese da sostenere sono molteplici e riguardano diversi ambiti. Per questo ci si affida alle agenzie funebri, che si occupano di preparare un funerale interamente, sollevando i parenti da sbrigare anche le pratiche amministrative richieste dai comuni di residenza alla morte di una persona.

Sui siti delle agenzie, come ad esempio su questa pagina di onoranze-funebri.torino.it, si può dare un’occhiata a quali sono i principali servizi offerti e avere anche un’idea dei costi da sostenere.

In merito a questi è importante averne un’idea chiara fin da subito, per questo molte agenzie offrono preventivi online, in modo tale da compararne alcuni e fare la scelta migliore.

1. Disbrigo pratiche burocratiche

Come accennato le pratiche amministrative sono richieste dai comuni di residenza per attestare la morte del defunto e si adempiono procedendo all’estratto di morte che rimarrà negli archivi comunali passando dalle Anagrafe e Stato Civile. Questo documento potrebbe servire alla famiglia per sbrigare ulteriori pratiche burocratiche in un secondo momento.

Le agenzie funebri si occupano di comunicare con gli enti pubblici per poter procedere all’organizzazione di un funerale. Stiamo parlando dei permessi di trasporto della salma, i permessi di seppellimento presso il cimitero, le denunce di morte, ecc.

2. Allestimento camera mortuaria

Si tratta della camera ardente, ossia un luogo che viene adornato con fiori e cuscini commemorativi per permettere ai parenti di dare un saluto al defunto. Questo è anche il luogo nel quale si svolge la veglia funebre e dove i più religiosi pregano per il parente scomparso. Un luogo quindi di raccoglimento e preghiera, preparato interamente dall’agenzia funebre che può essere anche allestito presso un’abitazione privata. Il costo della prenotazione di una camera ardente va dai 200 ai 500 euro, in media, a seconda che si mantenga la stanza occupata per poche ore o per massimo due giorni.

3. Trasporto della salma

Il trasporto della salma ha un costo che varia a seconda della tempistica di trasporto: per esempio se la salma va trasportata da comune a comune il costo varierà a seconda della distanza, con una tariffa che va all’incirca da 0,40 €/km per distanze superiori a 2000 km, ma che non supera i 0.70 €/km per distanze inferiori (si tratta di prezzi medi per onoranze funebri che operano su Torino).

Inoltre se la salma va trasportata dall’estero, i costi si aggireranno dagli 800€ ai 3500€ secondo il paese di destinazione e il peso del feretro.

Il trasporto prevede poi dei permessi che vanno concessi dai comuni.

4. Tasse cimiteriali, loculi e spese di cremazione

Le tasse cimiteriali per il Comune di Torino, come per le altre città, sono quelle relative al mantenimento della salma presso un cimitero e si tratta di tasse comunali. Queste sono relative ai loculi o alle sepolture in terra e hanno prezzi differenti che variano dai 690 euro per gli ossari fino a qualche migliaio di euro per tombe in marmo con concessioni per parecchi anni. Le tasse di questo tipo si applicano anche a operazioni straordinarie come ad esempio la riapertura di un loculo per l’aggiunta di un’urna funeraria. Molto spesso infatti capita che nelle ultime volontà dei defunti vi sia la sepoltura congiunta per esempio fra marito e moglie. Questo tipo di operazione, che comporta una riapertura di un loculo si aggira intorno al centinaio di euro.