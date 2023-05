Il progetto “Vite in gioco” il 25 maggio farà tappa a Nichelino

Il 25 maggio sarà Nichelino ad ospitare la prossima tappa del “Gap Tour” con il progetto “ Vite in gioco " per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

L’incontro informativo per i cittadini si svolgerà presso il Centro Culturale Factory, in via del Castello 15, con inizio alle ore 20.30. La serata vedrà la partecipazione di: operatori esperti GAP del Servizio Dipendenze dell’Asl To5, Antonio Cajelli - Educatore economico finanziario - Progetto “Vite in Gioco” Asl To5 e Pasquale Somma - Counsellor socio educativo - Progetto “Vite in Gioco” Asl To5.