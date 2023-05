La Russa show al Salone del Libro: "L'Italia ha diritto e dovere di promuovere la cultura. Champions? Vince il City" [FOTO e VIDEO]

E' un Ignazio La Russa esattamente come ti aspetti quello che, dopo aver inaugurato la 35esime edizione del Salone del Libro , si è concesso un giro tra gli stand dell'Oval. II presidente del Senato ha visitato gli stand della polizia, dell'Arma, delle regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sardegna e, ovviamente, Emilia Romagna.

" Questa iniziativa - ha detto La Russa riferendosi al Salone del Libro di Torino - significa in qualche modo riconoscere all'Italia e agli italiani il diritto e il dovere di promuovere la cultura: il dovere perché spetta a tutti, il diritto perché quale se non ce l'ha l'Italia questo diritto quale altro Paese dovrebbe averlo? ".

Immancabile un pensiero all'Emilia Romagna, che in questi giorni attraversa grandi difficoltà a causa dell'alluvione che ha interessato la regione: "Sono certo che il Governo contribuirà ad alleviare i problemi: estendo a tutte le forze politiche l'appello di eliminare le differenze, rimboccarsi le maniche e cercare di far ripartire il Paese".