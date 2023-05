Angioedema Day: il 20 maggio visite gratuite all'ospedale Mauriziano

L’angioedema ereditario è una malattia poco conosciuta, che se non correttamente diagnosticata può portare alla morte, per questo motivo è stato istituito l’Angioedema Day, una giornata con porte aperte e visite gratuite, a scopo di sensibilizzare i medici e la popolazione alla problematica. A Torino l’evento si terrà presso l'ospedale Mauriziano di Torino il 20 maggio 2023 dalle ore 9 alle ore 12. La Immunologia e Allergologia universitaria dell’ospedale Mauriziano di Torino (diretta dalla professoressa Luisa Brussino) è centro di riferimento piemontese per la diagnosi e la terapia dell’angioedema. Ad oggi a Torino sono seguiti oltre 130 pazienti con angioedema ereditario ed altre forme di angioedema.

In Italia è stato attivato un network di specialisti che si occupano di angioedema, denominato ITACA, Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema, che raggruppa centri su tutto il territorio nazionale. ITACA promuove la ricerca medico-scientifica e collabora con l’Associazione dei pazienti affetti da Angioedema Ereditario ed altre Forme rare di Angioedema (A.A.E.E.), cui fornisce un supporto clinico. Grazie a questa collaborazione, viene favorito l’accesso dei pazienti verso strutture assistenziali in grado di affrontare anche la gestione delle urgenze.