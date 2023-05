Chivasso, il trekking “Dal Fiume al Borgo” rinviato a domenica 4 giugno per il maltempo

Loro malgrado, la Asd Hope Running Onlus e il C.P.F. Torassese sono stati costretti a rimandare la prima edizione del trekking “Dal Fiume al Borgo”. Originariamente fissato per domenica 21 maggio, il trekking naturalistico e storico di 10 chilometri, on partenza dal Parco fluviale del Sabiuné e arrivo in frazione Torassi a Chivasso è stato rinviato a causa del maltempo a domenica 4 giugno. Una decisione inevitabile, vista la fitta pioggia che continua a cadere in Piemonte e in buona parte dell’Italia, con ingenti danni causati soprattutto in Emilia Romagna.

Le previsioni per il weekend sono tutt’altro che rassicuranti e da qui la decisione di rinviare la manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comune di Chivasso e del Comitato Regionale CSEN Piemonte.

Queste le parole di Giovanni Mirabella, presidente della Asd Hope Running Onlus: “Il trekking “Dal Fiume al Borgo” nasce con l’intento di valorizzare le bellezze paesaggistiche del territorio in un contesto di festa. Viste le avverse condizioni meteo e la situazione del percorso, inevitabilmente zuppo d’acqua, dovremo mantenere alta l’attenzione per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e verrebbe meno lo spirito di questo evento. Il mio pensiero, inoltre, va alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’emergenza meteo e rinviare la nostra manifestazione rappresenta anche un gesto di grande solidarietà verso tutti loro”.