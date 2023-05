Salone del libro, come da tradizione code da record per Saviano e Zerocalcare

In cosa per ore, non per qualche minuto. La fila per vedere alcuni degli ospiti del Salone del Libro comincia molto prima dell’incontro. Tra quelli più assediati di oggi Carlo Verdone, Federica Pellegrini, ma soprattutto, come da tradizione, Roberto Saviano e Zerocalcare.

Giovani e adulti hanno pazientemente aspettato davanti al Centro Congressi e alla Sala Oro dell’Oval. Una tradizione che si ripete di anno in anno, sia al firmacopie, sia all’ingresso dell’incontro.