Roberto Saviano al SalTo23 durissimo con il Governo Meloni: "Il peggior nemico della cultura” [VIDEO]

Roberto Saviano entra subito durissimo: “Credo che questo sia il Governo più nemico della cultura di sempre. Ha solo voglia di vendetta, vuole togliere di mezzo gli oppositori, gli intellettuali, ma non è che gli altri governi abbiano fatto poi così tanto”. E poi aggiunge: "Gli ultimi sono stati profondamente indifferenti sulla questione culturale. Ricordo che l’Italia è uno dei Paesi al mondo con meno investimenti culturali. Gli investimenti pubblici sono veramente piccoli, pochi e compromessi rispetto ad altri paesi come la Francia”.

"Sceglieranno solamente i peggiori"

E ancora: “Non mi aspetto nulla da questo Governo dal fronte culturale, metteranno i loro uomini, come hanno fatto i governi precedenti. Solo che questa volta sceglieranno se possibile figure peggiori”.

"L'alluvione in Emilia? Orrori ed errori"

Lo scrittore, ospite del Salone del Libro, ha commentato l’emergenza in Emilia Romagna: “Quello che è successo è stato un insieme di orrori, bisognerà valutare gli errori commessi. Negare la crisi climatica significa non rendersi conto non solo di quello che andremo a vivere ma soprattutto di fare un grande torto alle vittime di questa tragedia. La crisi climatica non è un opinione, è un fatto. Ovviamente le responsabilità locali ci sono, ma chi nega la crisi climatica è complice di questo dolore”.