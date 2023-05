Un fiume di ombrelli per il sabato del Salone del Libro: lunghe code alla biglietteria

Per chi ha già il biglietto, un po' di calca all'ingresso ma lo scorrimento è rapido. All'ingresso di stazione Lingotto , che fa entrare direttamente all' Oval , un po' di tensione a causa della chiusura temporanea della struttura.

Per circa una quarantina di minuti i Vigili del fuoco hanno dichiarato inaccessibile l'architettura più iconica di Lingotto Fiere, anche per chi arrivava dagli altri tre padiglioni. Poi, per fortuna, il via libera per i visitatori che stavano aspettando sotto l'acqua.