Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 21 maggio

MOSTRE ED EVENTI

SALONE DEL LIBRO 2023

Dal 18 al 22 maggio

Il Lingotto e l'Oval (compreso dell'area esterna dedicata al food, ndr), saranno invasi dalla kermesse letteraria, giunta alla sua 35^ edizione. Grande novità di quest’anno sarà il coinvolgimento della Pista 500 in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli, dove sarà ospitato anche il bosco di Aboca. Confermato anche il palco live e ovviamente il Salone Off. “E quel che Alice vi trovò” è invece una serie di incontri proposti dai consulenti del Salone. Come già annunciato, il tema di quest’anno è “Oltre lo Specchio”, dall’opera di Lewis Carroll. "I libri ci consentono di pensare di trasformare la realtà e il salone è un luogo di trasformazione della realtà". A inaugurare giovedì 18 maggio l'edizione della kermesse sarà la scrittrice Premio Nobel per la letteratura Svetalana Aleksievič, in dialogo con Loredana Lipperini.

Info: https://www.salonelibro.it/



UNA NOTTE A PARATISSIMA

Giovedì 18 maggio

Club Silencio torna a Paratissima, incubatore di sperimentazione artistica e culturale di riferimento nel panorama artistico nazionale, situato nella rinnovata Cavallerizza Reale, Patrimonio UNESCO nel centro storico della città. Durante l’evento saranno visitabili le tre mostre a cura di Salone Off, ideato come luogo di permanenza di attività artistica, nell'ambito di Salone Off.

Info: www.clubsilencio.it



SETTIMANA DEI MUSEI SCOLASTICI

Fino al 19 maggio

Per la Settimana dei Musei Scolastici 2023, gli spazi espositivi dedicati all’istruzione apriranno le porte per far conoscere il proprio patrimonio culturale alle famiglie, agli ex studenti e a chiunque interessato organizzando visite guidate, laboratori e incontri. Per l’occasione si inaugurerà anche la nuova sezione del Museo della Scuola primaria Lessona, in corso Regio Parco 19.

Info: www.comune.torino.it/museiscuola/news/la-settimana-dei-musei-scolastici-torinesi-2023.shtml



30 ANNI DI CINEMA PONTICELLI

Domenica 21 maggio ore 17.30

Anteprima regionale domenica 21 maggio alle 17,30 al Cinema Teatro Maffei, per “30 anni di cinema a Ponticelli” della regista napoletana Isabella Mari: sarà lei a parlare con il pubblico alla fine del film insieme a Antonio Borelli, vicepresidente di Ucca Nazionale, militante di Arci Movie e presidente di Arci Servizio Civile Napoli, e Lorenzo Siviero, presidente di Arci Servizio Civile Piemonte, moderati l’incontro Max Borella di Arci Torino e Ucca. Il documentario ha una peculiarità: è ricavato dal grandissimo archivio di materiali audiovideo raccolti dal Circolo Arci Movie, storico circolo Arci italiano, nei suoi 30 anni di attività e iniziative che hanno visto la partecipazione di grandi registi e protagonisti della scena cinematografica tra cui Ken Loach, Mario Monicelli, Francesco Rosi e Toni Servillo.

Info: https://www.arcitorino.it/





CONCERTI

INTI-ILLIMANI E GIULIO WILSON

Mercoledì 17 maggio 2023 // h 21:00

Dopo il successo dello scorso anno, il gruppo cileno e il cantautore toscano sono in tournée mondiale per la presentazione dal vivo del loro primo disco insieme: "AGUA". Una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di un cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it



DENIS SHAPOVALOV

Giovedì 18 maggio ore 21

Direttore e solista, uno dei talenti contemporanei più straordinari, il violoncellista vincitore del celebre Premio Čajkovskij Denis Shapovalov guiderà l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT nella sua formazione per soli archi. Il concerto di giovedì 18 maggio, alle ore 21, alle OGR Torino si apre con il Tema con variazioni per archi in Sol minore Op. 97 di Glazunov, arrangiamento dell’autore stesso (1917) delle variazioni per quintetto d’archi realizzate già nel 1895.

Info: ogrtorino.it

AMY LAVERE E WILL SEXTON

Venerdì 19 maggio ore 21.30

Nel finale di stagione al FolkClub sul palco per la prima volta arriva Amy Lavere, accompagnata dal suo produttore nonché marito, il sopraffino chitarrista Will Sexton. L'appuntamento è per venerdì 19 maggio ore 21.30. Robert Siegel di NPR dice che "…è specializzata in testi che sono più spinosi di quanto la sua dolce voce da soprano ti prepari". Amos Perinne di No Depression ha scritto di Amy: "Le sue canzoni hanno un livello di dettaglio paragonabile a una foto. LaVere ha un talento per documentare momenti semplici e renderli avvincenti".

Info: www.folkclub.it





LIRICA

LA FIGLIA DEL REGGIMENTO

Da sabato 13 a martedì 23 maggio

La più fortunata opera francese di Gaetano Donizetti in un nuovo allestimento coprodotto con il Teatro La Fenice di Venezia. La regia immaginifica mescola con umorismo elementi reali e surreali, com’è tipico delle celebrate produzioni del duo Barbe & Doucet. L’opera è diretta da Evelino Pidò e presenta un cast superbo di specialisti del repertorio: il soprano Giuliana Gianfaldoni nella parte di Marie, il grande tenore statunitense John Osborn in quella di Tonio; il mezzosoprano Manuela Custer interpreta la marchesa di Berkenfield e il baritono Roberto de Candia sarà Sulpice. Partecipazione speciale per Arturo Brachetti nel ruolo della Duchessa di Krackentorp, un personaggio cameo che saprà esaltare le doti dell’artista, vera e propria icona del trasformismo internazionale.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, www.teatroregio.torino.it





TEATRO

EVERY BRILLIANT THING

Martedì 16 maggio ore 21

Filippo Nigro è protagonista di questa opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013. La pièce – un’autobiografia brillante scandita da liste di “cose per cui vale la pena vivere” – è stata presentata in versione originale con grande successo al Festival di Edimburgo e al Barrow Street Theatre di New York.

Info: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

AGOSTO A OSAGE COUNTY

Dal 16 maggio al 4 giugno. Orari: Martedì 16, Giovedì 18, Sabato 20 maggio ore 19.30, Mercoledì 17, Venerdì 19 ore 20.45, Domenica 21 ore 15.30

Nella contea di Osage, in Oklahoma, la famiglia Weston si riunisce per il funerale del patriarca Beverly, poeta e alcolizzato. Per le donne di casa questo evento tragico sarà l’occasione per ritrovarsi dando vita ad un’emozionante e divertente resa dei conti. Premiata con il Pulitzer nel 2008, questa commedia di Tracy Letts, attore e drammaturgo americano poliedrico e pluripremiato, è oggi considerata una delle storie più sarcastiche e impietose sulle disfunzionalità della famiglia. Un viaggio sentimentale tra affetti, dispetti, segreti, cinismo e humour nero, che vedrà impegnato Filippo Dini, nelle vesti di regista e interprete, e Giuliana De Sio nel ruolo che sul grande schermo fu di Meryl Streep.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano, www.teatrostabiletorino.it

BOSTON MARRIAGE

Martedì 16, Giovedì 18, Sabato 20 maggio ore 19.30, Mercoledì 17, Venerdì 19 ore 20.45, Domenica 21 ore 15.30

Stati Uniti, fine Ottocento, un salotto, due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale e borghese, ma in Boston Marriage le forme sono solo apparenti e non corrispondono alla sostanza: le conversazioni dal vocabolario ricercato si macchiano presto di volgarità ed esplodono in scontri feroci, che rivelano un passato di coppia tutt’altro che risolto. Voce tra le più rappresentative della scena americana, Premio Pulitzer 1984 e più volte nominato agli Oscar per le sue sceneggiature cinematografiche, David Mamet ci consegna un piccolo capolavoro teatrale, diretto da Giorgio Sangati.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it

IL SEQUESTRO

Venerdì 19 e sabato 20 maggio ore 21, domenica 21 maggio ore 16

Roberto Ciufoli e Nino Formicola sono i protagonisti della brillantissima commedia spagnola scelta per inaugurare l’ultima edizione del Festival teatrale di Borgio Verezzi. Affiancati da Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti danno vita a un’opera che riesce a far ridere il pubblico per un’ora e mezzo raccontando i tormenti di una famiglia che mette a punto uno sgangherato rapimento pur di salvaguardare il posto di lavoro. Il regista è Rosario Lisma.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, tel. 0115805768 - www.torinospettacoli.it

EXIT

Sabato 20 maggio ore 21

Cerchio, tessuti, corda e cinghie aerei, giocoleria, corda molle, roue cyr, palo cinese. Sono le discipline con le quali si misureranno gli artisti del secondo anno dell’Accademia Cirko Vertigo, l’unica in Italia a rilasciare un diploma di laurea per artista di circo contemporaneo, percorso di tre anni equipollente al DAMS. Protagonisti di "Exit" 13 giovani artisti provenienti da 7 Paesi differenti.

INFO: Teatro Le Serre di Grugliasco - www.cirkovertigo.com

ANGELO PISANI

Sabato 20 maggio ore 21

Per la prima volta senza la sua Katia Follesa, Pisani mette in scena con grandissimo humor un'esperienza personale ma che non può che coinvolgere chiunque. "La donna agisce, l'uomo si adegua. Ogni tanto tenta di ribellarsi per far credere agli altri che il suo parere conti all’interno della famiglia, con frasi del tipo 'mi confronto con lei e poi ti dico' oppure 'io e lei abbiamo deciso di fare un figlio'. Ma cosa hai deciso! Lei lo ha deciso e tu hai preso la crocchetta e sei andato a cuccia". Uno spaccato divertentissimo della vita di un uomo, di un marito e di un padre, alle prese con l'universo femminile".

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it