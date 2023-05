“Passeggiarte” è il titolo dell'iniziativa prevista per martedì 23 maggio con ritrovo alle 15 presso il Parco Le serre in via Tiziano Lanza a Grugliasco.

Si tratta di visite guidate presso i luoghi storici, cominciando con il rifugio antiaereo e museo della città, accompagnati dai volontari della Cojtà Gruliascheisa.

L'iniziativa è gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro lunedì 22 maggio. Per ulteriori info: 011 4013013; 327 1774779; welfare.farebene@gmail.com