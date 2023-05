I ragazzi della media "Europa Unita" di Grugliasco premiati con la 'patente di guida' dello smartphone

Venerdì 19 maggio, nella sala consiliare di Grugliasco , in piazza Matteotti 50, gli studenti della scuola Europa Unita, hanno ricevuto, per primi a Grugliasco, la Patente “di guida” dello Smartphone . Mercoledì 24 maggio sarà la volta della scuola “66 Martiri”, presso l'Istituto alla presenza dei genitori con i quali è già stato realizzato un primo incontro a cui è stato proposto di firmare un patto di corresponsabilità sull'utilizzo dei dispositivi da parte di tutta la famiglia. Il prossimo anno parteciperà anche la scuola Levi.

Il progetto prevede la formazione dei docenti, che a loro volta realizzano in classe, insieme agli studenti, specifiche attività volte ad approfondire il significato, le potenzialità e i rischi connessi all’utilizzo dei mezzi tecnologici. Infine, il percorso prevede il coinvolgimento delle famiglie, che firmano un patto di corresponsabilità genitori – figli per l’uso consapevole dello smartphone.

"Siamo soddisfatti che diverse scuole grugliaaschesi abbiano aderito a questo progetto educativo - dicono il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l'assessore all'istruzione Elisa Martino - Gli studenti hanno trattato temi importanti legati ai dispositivi digitali come il bullismo e la pedofilia interagendo per capire i comportamenti scorretti. Sono contenta anche come mamma - continua la Martino - perché è stato un progetto educante a sostegno delle famiglie che li ha coinvolti nella realizzazione di fumetti e video autoprodotti in classe e in gruppi".