La più grande squadra di calcio del Torino di tutti i tempi

L'FC Torino è stato fondato nel 1906 ed è uno dei club calcistici di maggior successo in Italia, con ben sette scudetti, tra cui l'impressionante numero di cinque scudetti consecutivi, impresa riuscita solo a Juventus e Internazionale. Il Grande Torino è quindi senza dubbio una delle squadre più forti degli anni Quaranta. Purtroppo, la squadra ebbe un destino tragico: l'intera squadra rimase uccisa nel disastro aereo di Superga del 1949. Questa squadra ha vinto anche cinque volte la Coppa Italia, l'ultima delle quali nella stagione 1992-1993. A livello internazionale, il Torino ha vinto la Mitropa Cup nel 1991 ed è riuscito a raggiungere la finale della Coppa UEFA nella stagione 1991-92. Scopriamo insieme il miglior XI della storia del Torino.

GK: Luciano Castellini

Luciano Castellini è stato una leggenda per il Torino, ma ha avuto una sola convocazione internazionale per l'Italia, nel 1977. Ha partecipato con la nazionale alla finale della Coppa del Mondo come portiere di riserva di Dino Zoff ed Enrico Albertosi. La sua carriera calcistica è iniziata a Monza. Castellini ha giocato nel Torino dal 1970 al 1978 e con la squadra ha vinto la Serie A nel 1976. Successivamente si trasferì al Napoli dove riuscì a rimanere imbattuto per un record di 531 minuti.

LB: Junior

Junior è stato uno dei più grandi terzini sinistri della storia del Brasile. Junior era una gioia per gli occhi. Guardarlo giocare era come giocare le slot virtuali, tutto era quasi perfetto. Junior ha fatto parte della grande squadra del Flamengo che ha vinto la Copa Libertadores 1981 e la Coppa Intercontinentale 1981. Junior ha disputato 857 partite con il Flamengo, diventando così il detentore del record della squadra. Il terzino sinistro è passato al Torino nel 1984. Con il Brasile, Junior ha giocato 70 partite e ha partecipato alle finali dei Mondiali del 1982 e del 1986.

CB: Roberto Cravero

Roberto Cravero è stato un giocatore importante per il Torino, di cui è stato anche capitano per molto tempo. Il difensore centrale ha aiutato la squadra torinese a vincere il titolo di Serie B 1989-90, assicurandosi così la promozione. Nel 1991, con lui in campo, il Torino vinse la Mitropa Cup 1981. Con Roberto Cravero alla guida della difesa, il Torino raggiunge la Coppa UEFA 1992. Cravero si ritirò nel 1998, mentre il Torino era in Serie B.

CB: Mario Rigamonti

Mario Rigamonti esordisce con il Torino nella sconfitta per 2 a 1 in trasferta contro i rivali cittadini, la Juventus, nell'ottobre 1945. Con il Torino ha giocato in totale 140 partite e ha vinto quattro scudetti consecutivi in Serie A. Fece parte della squadra del Grande Torino che morì nel disastro aereo di Superga. Ha giocato anche tre partite in Nazionale.

RB: Fabrizio Poletti

Fabrizio Poletti ha giocato nove stagioni con il Torino e ha vinto due volte la Coppa Italia. Ha giocato anche nove partite con la Nazionale italiana, facendo parte della squadra che ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo FIFA 1970.

CM: Renato Zaccarelli

Renato Zaccarelli è il terzo giocatore con più presenze del Torino in Serie A, dopo Giorgio Ferrini e Paolo Pulici. Zaccarelli è un prodotto dell'accademia del Torino, ma ha iniziato la sua carriera professionale giocando nel Verona. Nel 1974 il centrocampista torna a Torino. Con la squadra ha vinto lo scudetto nella stagione 1975-76. Zaccarelli ha partecipato anche ai Mondiali del 1979, ospitati dall'Argentina, dove l'Italia si è classificata al quarto posto. In quella competizione fu il sostituto di Giancarlo Antognoni, ma concluse il torneo con cinque presenze e un gol, nella vittoria in rimonta per 2 a 1 contro la Francia.

CM: Giorgio Ferrini

Ferrini è il giocatore con più presenze nella storia dei Granata, con 566 presenze. Ha giocato con la squadra dal 1959 al 1975, periodo in cui è stato anche capitano. Giorgio Ferrini ha vinto la Coppa Italia nella stagione 1967-68 e nel 1970-71. Ha giocato anche sette volte con l'Italia, vincendo il Campionato europeo del 1968. Ferrini è stato anche coinvolto nella famigerata "Battaglia di Santiago", quando gli fu mostrato un cartellino rosso contro il Cile ai Mondiali del 1962.

AM: Valentino Mazzola

Valentino Mazzola è stato uno dei migliori giocatori del mondo negli anni Quaranta. Era il capitano del "Grande Torino", riconosciuta come una delle squadre più forti del mondo in quel periodo. Con lui in campo, il Torino vinse cinque campionati di Serie A. Purtroppo la sua carriera fu limitata dalla Seconda Guerra Mondiale e non partecipò mai alla Coppa del Mondo. Suo figlio, Sandro Mazzola, divenne una stella dell'Italia negli anni Settanta.

FW: Pietro Ferraris

Pietro Ferraris vinse nella sua carriera sei titoli di Serie A con l'Ambrosiana-Inter e il Torino. Fece parte anche della squadra del Grande Torino, ma lasciò il club prima del disastro aereo. Con la Nazionale italiana, Ferraris vinse la Coppa del Mondo nel 1938, dove riuscì anche a segnare il gol più veloce di sempre ai Mondiali. L'attaccante era noto anche come "Ferraris II" per distinguerlo da Mario Ferraris I.

FW: Guglielmo Gabetto

Gabetto iniziò la sua carriera nel 1934 con la squadra rivale, la Juventus, per la quale segnò 102 gol in sette stagioni. Nel 1941 viene acquistato dal Torino per una cifra impressionante per l'epoca. Al Torino, Gabetto forma un notevole trio di attaccanti insieme a Ezio Loik e Valentino Mazzola. È l'unico giocatore, oltre ad Alfredo Bodoira, ad aver vinto il campionato italiano sia con il Torino F.C. che con la Juventus F.C.

FW: Paolo Pulici

Paolo Pulici è il capocannoniere di tutti i tempi del club con 437 gol. Il suo sodalizio con Francesco Graziani era noto come "i gemelli del gol". Nel 2014 Pulici è stato inserito nella Hall of Fame del Torino. Nella sua carriera, l'attaccante ha giocato anche con Fiorentina e Udinese. Con l'Italia, Pulici ha giocato 19 partite e segnato cinque gol. Ha fatto parte della rosa dei convocati per i Mondiali del 1974 e del 1979, ma non è sceso in campo.