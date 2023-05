Torino riqualifica 98 scuole con 25 milioni di fondi europei. La Pestalozzi e la Ignazio Vian cambiano volto

Torino riqualifica 98 scuole grazie a quasi 25 milioni di fondi europei Pnrr. Questa mattina la Giunta ha dato il via libera ai lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici delle aree nord, sud, est e ovest della città per complessivi 16 milioni di euro, pari a 4 milioni per ogni quadrante.

Contestualmente sono stati approvati i progetti esecutivi dei lavori di restauro e adeguamento normativo della scuola primaria ‘Pestalozzi’ in via Banfo 32, per un importo di oltre 5 milioni di euro e per l’efficientamento energetico e la riqualificazione dell’edificio scolastico di via Stampini 25 per complessivi 3 milioni e 850mila euro. Tutti progetti sono approvati nel rispetto delle tempistiche del Piano Nazionale, che prevede l'inizio dei lavori nel 2024 e la fine nel 2026: l'investimento complessivo è di 24 milioni e 850mila euro.