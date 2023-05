Il centro di Torino perde un altro locale: ha chiuso la pizzeria Luna Rossa in via Pietro Micca

Il tempo sembra essersi fermato alla (ormai ex) pizzeria Luna Rossa, in via Pietro Micca. Bicchieri e tovaglioli sui tavoli, lasciati lì come ad attendere clienti che mai più torneranno: sì perché il locale all'angolo con via San Tommaso è chiuso, ormai definitivamente.



Il centro di Torino, già in sofferenza dal punto di vista commerciale, perde un altro pezzo. Una pizzeria a suo modo "storica" perché molto frequentata dai torinesi e dai turisti che, girovagando tra piazza Castello, Solferino e San Carlo, si fermavano in un locale grande all'interno e con un piccolo dehors fuori. Il tutto a due passi dal cuore pulsante del centro.



Il locale è in affitto, i cartelli nelle vetrine e nella porta d'ingresso non lasciano spazio a dubbi: l'ex Luna Rossa ha terminato la sua regata nel mondo della ristorazione. E tutto sembra essere avvenuto in fretta, senza nemmeno trovare il tempo di portare via bicchieri, tovaglie e tovaglioli.