Piove sul bagnato al Fringe Festival: dopo gli annullamenti per maltempo, cambio di location per due spettacoli. La direzione: "Motivi organizzativi"

Piove sul bagnato al Fringe. Dopo che, durante la prima settimana del Festival, il maltempo aveva causato la cancellazione (venerdì) - e poi lo spostamento (sabato e domenica) - delle repliche in programma ai Murazzi (chiusi per motivi di sicurezza vista la piena del Po), anche questa seconda settimana registra un inatteso cambio di location: i due titoli in programma allo spazio Volpe del Bunker Teatro sono infatti stati trasferiti allo Spazio Ferramenta di via Bellezia.

Il Festival di Teatro Off sfrutta per sua natura gli spazi non convenzionali per ospitare performance, stand up comedy, concerti ed eventi. E a volte qualcosa può andare storto. E' quanto successo con lo Spazio Volpe, ricavato in via Niccolò Paganini nell'area del Bunker Teatro (che però continua a ospitare regolarmente "Emisfero" di MagdaClan, nel tendone collocato all’interno del cortile). Dopo le segnalazioni, da parte del pubblico e delle compagnie ospitate la prima settimana, di rumori esterni che disturbavano le performance, la direzione del Fringe ha deciso per un cambio di location, spostando "per motivi organizzativi" gli spettacoli "Perle ai Porci" e "O Gesù d'amore acceso" allo Spazio Ferramenta di via Bellezia 8G.

"In realtà i sopralluoghi nella location in questione non avevano fatto emergere problematiche di alcun tipo", spiega la direttrice del Fringe Cecilia Bozzolini. "Poi una sera una concomitanza di cose, un evento con musica alta e la pioggia che ha portato le persone a stare all'interno del bar proprio lì accanto, ha fatto sì che in sala si percepisse un brusio. Un evento non prevedibile e del tutto imprevisto. Le compagnie che si sono esibite hanno avuto questo fastidio soltanto in una serata, ma tra l'altro i loro spettacoli sono stati tra i più seguiti del Festival. In ogni caso, per motivi organizzativi e di opportunità, per gli spettacoli di questa seconda settimana si è deciso il cambio di location in pieno accordo sia con lo stesso Bunker sia con le compagnie ospiti, che anzi grazie allo spazio Ferramenta possono esibirsi in una sede più centrale".

"Tutti gli spettatori sono stati avvisati per tempo", spiegano gli organizzatori. "Quest'anno i biglietti si fanno tramite internet quindi abbiamo potuto avvisare tutti con una mail personale, oltre a comunicare il cambio location sulla stessa app e sul sito". Inoltre, ieri sera, prima replica degli spettacoli, l'inizio è stato ritardato di 20 minuti proprio per aspettare eventuali ritardatari che nonostante tutto avessero sbagliato location.

Già la settimana scorsa il Fringe aveva dovuto adattarsi con spostamenti e annullamenti, a causa del maltempo. La chiusura dei Murazzi per motivi di ordine pubblico, in particolare, aveva fatto saltare le repliche di venerdì di “Quando c’era LEI” e “Black in / Black out”, mentre quelle di sabato e domenica si sono tenute all’Unione culturale Franco Antonicelli.