Gli effetti del maltempo: a Nichelino via Pateri è tutta una buca, cede tratto di strada Castelvecchio a Moncalieri

Gli effetti del maltempo dei giorni scorsi si fanno sentire anche nella cintura sud di Torino, alle prese con alcune strade diventate una groviera o con cedimenti causati dalla pioggia.

Nichelino, via Pateri è tutta una buca

A Nichelino via Pateri, che già prima non godeva di buona salute, è tutta una buca, il che costringe gli automobilisti a dover forzatamente andare piano per non arrecare problemi al fondo delle vetture. E c'è chi sorride pensando che nelle settimane scorse questa era stata una delle strade scelte per installante gli autovelox arancioni per limitare la velocità: qui già prima i mezzi erano costretti ad andare piano dal fondo dissestato.

La via che collega zona Carpice di Moncalieri con il cimitero di Nichelino assomiglia ad un colabrodo, ma per gli interventi di messa in sicurezza previsti occorre che sia concluso il grosso cantiere per la costruzione di una palazzina: perché l'opera di risistemazione della strada sarà a carico della ditta che sta eseguendo i lavori. Fino ad allora bisognerà armarsi di pazienza e viaggiare a scartamento ridotto.

Per fortuna, Città metropolitana ha già stanziato 2 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade danneggiate dalla pioggia.

Cede tratto di strada Castelvecchio a Moncalieri

Moncalieri, invece, se ha visto passare la piena del Po senza particolari danni, deve fare i conti con la fragilità della collina. Ieri, a seguito di un sopralluogo dei tecnici comunali dopo le segnalazioni di alcuni residenti, l'Amministrazione ha deciso di stoppare il transito dei mezzi pesanti in strada Castelvecchio.

E' stato accertato, infatti, un cedimento del manto stradale in corrispondenza del civico numero 21. Ed allora i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate non potranno transitare per ragioni di sicurezza.

Una segnaletica apposita è stata sistemata in queste ore per evitare che eventuali mezzi pesanti imbocchino la via senza sapere della limitazione. Con la speranza che per gli interventi di risistemazione del manto stradale bastino alcuni giorni.