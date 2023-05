BNC Automazione: soluzioni innovative per ogni tipo di esigenza

Dal 1973, BNC Automazione progetta e realizza banchi di collaudo, macchine e apparecchiature speciali, schede elettroniche, componenti e software per ogni tipo di esigenza e, in particolare, per la produzione di ricambi automobilistici e per elettrodomestici.

Una realtà aziendale consolidata che, grazie alla lunga esperienza nel settore dell’automazione industriale, alle competenze dei propri collaboratori e a un’organizzazione interna flessibile e dinamica, può garantire che l’intero processo di produzione avvenga internamente, a partire dalla progettazione fino al collaudo e alla manutenzione su apparecchiature, software, firmware e macchinari. Una caratteristica particolarmente apprezzata dalla clientela, che può contare su processi semplici e intuitivi, oltre che su tecnologie sempre aggiornate e all’avanguardia.

BNC Automazione progetta e offre servizi di consulenza specializzata in ambito meccanico, elettrico, fluidico e pneumatico. Per la creazione di progetti meccanici in 2D e 3D, i professionisti di BNC Automazione ricercano costantemente le migliori soluzioni disponibili sul mercato per la costruzione di gruppi meccanici e per la lavorazione dei componenti, mentre per la progettazione elettrica, fluidica e pneumatica, normalmente, si procede con la stesura di schemi e disegni, mediante l’utilizzo di software particolarmente avanzati, come il pacchetto Solidworks per la parte meccanica e SPAC Automazione per la progettazione elettrica.

Ogni banco di collaudo, realizzato da BNC Automazione, è pensato appositamente per le necessità del cliente ed è in grado di gestire il montaggio ed il collaudo di qualsiasi tipo di componente anche associati a macchinari di altri fornitori come celle climatiche, sistemi di vibrazione, ecc.

I banchi di collaudo sono in grado di eseguire le più disparate misure fisiche, elettriche, meccaniche e dimensionali gestendo ed analizzando i dati rilevati in base alle esigenze del cliente.

I tecnici di BNC Automazione sono in grado di sviluppare software (per PC e PLC) e firmware di varia natura, anche molto complessi, per la gestione integrale di banchi di collaudo con funzioni automatiche dalla movimentazione al collaudo fino alla reportistica.

Per i clienti che manifestano esigenze specifiche, BNC Automazione offre l’esperienza per lo sviluppo di attrezzature ed apparecchiature automatiche e manuali (dai simulatori di carichi e segnali per prove di laboratorio fino al collaudo e la misurazione della rigidità dielettrica).

All’interno dell’azienda BNC Automazione si progettano e producono anche schede elettroniche in funzione delle specifiche esigenze relative al banco in costruzione. Negli anni sono anche state sviluppate schede dedicate che vengono usate normalmente sulle nostre macchine (es: schede I/O digitali 24 V out 2 A programmabili, scheda di gestione tramite seriale di misuratori Mitutoyo, schede di programmazione microprocessori ad alte prestazioni, schede di gestione forze con controreazione locale).

Sono inoltre disponibili servizi di stampa 3D con tecnologia a doppia testa con una testa di stampa a filamento continuo (CFF) ed una testa ad estrusione (FFF). Per la stampa, vengono utilizzati filamenti di nylon bianco o nylon nero precaricato con fibre corte di carbonio, che possono essere rinforzati con ulteriori strati di fibre di carbonio, vetro e kevlar, ottenendo risultati meccanicamente simili all’alluminio, ma molto più leggeri.

Infine la BNC Automazione offre anche il servizio di manutenzione che consente di mantenere in piena efficienza tutti i macchinari e le apparecchiature con controlli periodici, ordinari e straordinari in tempi estremamente rapidi e con la massima precisione e puntualità.

Per la tua azienda, scegli la qualità e la competenza di chi si occupa di automazione da oltre cinquant’anni, rimanendo sempre al passo con i tempi e le necessità dei propri clienti. Affìdati alla qualità di BNC Automazione!

BNC Automazione si trova in Via Monviso 29 a Villarbasse (TO). Per informazioni o richieste di preventivi, visita il sito internet aziendale, chiama il numero 011.952149 o invia un’e-mail all’indirizzo info@bnc-automazione.it.