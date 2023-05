Onde Sonore Festival - Pink Floyd Legend plays Atom Heart Mother

Ogni tour - la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate - è un evento: da The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary Tour (che nell’ultimo anno ha realizzato quasi 20.000 spettatori) a Live at Pompeii con tutti gli strumenti vintage originali dell'epoca, al tour per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata con mapping 3d e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza, con tanto di "vapori reali" che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto.