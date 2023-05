Nel cuore di Pozzo Strada un giardino per i diritti dei bambini

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza hanno un nuovo alleato: questa mattina nell'area di via Challant, nel quartiere Pozzo Strada, si è svolta la cerimonia di intitolazione del “Giardino delle bambine e dei bambini di tutto il mondo".

Il nome del giardino e la data di inaugurazione non sono casuali: il 27 maggio 1991 venne ratificata la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione nata con l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età.

All'inaugurazione è intervenuta Ludovica Cioria, vicepresidente del Consiglio del Comune di Torino: “Si tratta di un’intitolazione importante perché un mondo a misura di bambino è un mondo che guarda al futuro. In un paese dove nascono sempre meno bambini e bambine è importante che le istituzioni sostengano le famiglie, offrendo spazi e servizi ai più piccoli, alle mamme e ai papà".

La presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise ha accolto nel parco la scolaresca della scuola Leopoldo Ottino: "Sono emozionata e orgogliosa di essere qui: uno spazio aperto, ci saranno aree gioco per imparare a conoscere se stessi. Da parte nostra abbiamo creduto che utilizzare questo parco fosse importante per favorire un tessuto inclusivo”.

“Ringrazio UNICEF perché ovunque nel mondo cerca di far valere i diritti dei bambini. Ricordate bambini voi avete il diritto di esprimervi come volete” ha concluso la presidente.

Il parco è stato inaugurato anche da Antonio Sgroi, presidente del comitato provinciale Torino Unicef: “Oggi per me è un momento emozionante, perché questo evento cade alla vigilia del 32esimo anniversario della ratifica della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia da parte del nostro Parlamento il 27 maggio 1991. A tal proposito, non possiamo non esprimere un doveroso ringraziamento alla Città di Torino, che ha aderito all’iniziativa".

Tra le istituzioni presenti anche l'opposizione rappresentata da Piero Abruzzese, consigliere comunale di Torino Bellissima: “La direzione è quella giusta perché i bambini sono il nostro bene piu prezioso, creare per loro degli spazi significa creare il loro e il nostro futuro”.