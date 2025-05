A Torino, casting aperti per lo spot televisivo "Genitori uniti per i Figli"

Aperto a Torino il casting per la campagna di sensibilizzazione nazionale alla realizzazione di uno spot televisivo destinato ad affrontare il tema del rapporto tra figli e genitori separati.



L'idea è di Davide Vinciprova, membro della delegazione nazionale "uguaglianza genitoriale e tutela delle relazioni" composta da professionisti del diritto di famiglia come avvocati, psicologi forensi, mediatori familiari ed associazioni di genitori separati, che dal 1 al , saranno impegnati nella selezione nazionale dei nuovi volti per la realizzazione di uno spot.