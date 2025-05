Cercasi chiosco ambulante con dehors panoramico per piazza Fontana a Rorà

Rorà cerca qualcuno che voglia aprire un chiosco ambulante in piazza Fontana mettendo a disposizione i 30 mq del terrazzo panoramico al coperto per l’area dehors. Scade venerdì 9 maggio il termine per manifestare il proprio interesse ad occuparsi della somministrazione di cibo e bevande in un luogo centrale del paese. “Il chiosco permetterebbe un’integrazione al servizio del bar minimarket in piazza che chiude però alle 12, riapre alle 17 e richiudere alle 19,30. Il nuovo punto di somministrazione sarebbe importante per l’accoglienza turistica nelle ore centrali e serali nel periodo estivo” sostiene la sindaca di Rorà, Claudia Bertinat.

La decisione di mettere a disposizione l’area è conseguente alla chiusura per cessata attività del ristorante-trattoria Frioland lì vicino. “Inoltre fa parte di una programmazione in vista dello sviluppo della canonica, di cui diventeremo proprietari a breve” aggiunge Bertinat.

Il modello e le indicazioni per presentare la propria manifestazione di interesse si trovano a questo link. La concessione dell’area pubblica durerà un anno e sarà rinnovabile per ulteriori dodici mesi.