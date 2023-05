Estate a Sud: dai talk scientifici alla musica dal vivo, tutto pronto per la quarta edizione

A Casa nel Parco ogni mercoledì è in programma una serata, alternativamente, di musica internazionale, tradizionale, popolare a cura di associazione Treedanza e appuntamenti con talk scientifici teatralizzati a cura di CentroScienza onlus; tutti i giovedì di giugno e luglio sono dedicati al cinema all'aperto con otto film a cura del Cinema Teatro Agnelli; ogni venerdì, dopo la sessione di yoga al tramonto sul tetto verde di Casa nel Parco, ci si sposta al CPG Torino in Strada delle Cacce 36 per musica live e spettacoli teatrali; il sabato si torna in via Panetti 1, per gli appuntamenti con la musica dal vivo, con band e scuole di musica per la rassegna Palco Aperto, nell'arena spettacoli del Parco Colonnetti.