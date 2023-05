Sport |

Basket, per la Reale Mutua c’è Treviglio in semifinale

Si gioca al meglio delle 5 partite. Il primo round sarà sabato con Gara 1 in programma al PalaFacchetti di Treviglio, con palla a due alle 20.30

Dopo la vittoria nei quarti di finale, è tempo di Semifinali Playoff per la Reale Mutua Torino. Avversario di questa serie al meglio delle cinque partite è la Gruppo Mascio Treviglio. Si inizia sabato con Gara 1 in programma al PalaFacchetti di Treviglio, con palla a due alle 20.30. GLI AVVERSARI - La squadra trevigliese, allenata da coach Alessandro Finelli, arriva a queste semifinali dopo aver sconfitto Rimini nei Quarti di Finale con il punteggio di 3-1. Nei due incroci di Regular Season tra Reale Mutua e Gruppo Mascio, ci furono due successi per la squadra gialloblù. In questi playoff, il miglior realizzatore di Treviglio è Jason Clark, che nelle quattro partite contro Rimini ha segnato 15.5 punti a partita. Il roster completo: https://bit.ly/3ICPbjG DICHIARAZIONI - Franco Ciani (Allenatore): “È arrivato il momento della semifinale. Noi siamo reduci da una serie estremamente dispendiosa, di impatto emotivo; perciò, speriamo di aver recuperato quello che sarà necessario per affrontare una delle favorite di questo campionato. Ci aspetta una serie estremamente complessa, dove la complessità viene dalla qualità e dall'esperienza dei nostri avversari. Quando ci si confronta con queste squadre c’è la necessità di approcciare queste sfide con la preparazione adeguata”. INFO UTILI – Si gioca sabato 27 maggio, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Angelo Caforio, Matteo Lucotti e Francesco Cassina. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.

comunicato stampa

